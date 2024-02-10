Не видит ноты, но пишет музыку – как живет и создаёт собственные мелодии слепой музыкант?

Он не знает, как выглядит этот мир, но из его чувств появляется музыка. Несколько лет назад команда СТВ познакомилась с Иваном Цедриком. Мальчик не только играет на фортепиано, но и сочиняет свои мелодии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши корреспонденты заинтересовались судьбой слепого музыканта и нашли его. Как складывается жизненный путь юного композитора, узнала Алина Мычко.

Ваня никогда не видел звезд. Но, кажется, слышал их песни. Из них и родилась эта мелодия – «Дыхание космоса». В далеком детстве мальчику подарили игрушечный синтезатор – его первый музыкальный инструмент. Тогда Ване было всего три. Через год судьба подарила ему наставника – такого же незрячего музыканта. Под его опекой мальчик делал свои первые шаги в творчестве. И сейчас его пальцы скользят по клавишам профессионального инструмента.

Иван Цедрик, студент Минского государственного музыкального колледжа имени М.И. Глинки:

Благодаря этому детскому синтезатору я решил, что буду играть на фортепиано. Да и знакомый мой учил меня первоначально играть на фортепиано. Я и решил, что фортепиано будет мои основным музыкальным инструментом. Ване не нужно знать, как выглядят ноты. Он буквально чувствует их звучание – успешно сочиняет сам. В репертуаре несколько сюит и мелодий. Все они рождены из ярких эмоций, переживаний и мыслей. Сейчас Ваня работает над новым произведением.