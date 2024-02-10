Витебский завод работает над импортозамещающей электроникой для белорусского внедорожника

Вопреки санкционному давлению, свои лучшие показатели за последние годы демонстрирует и отечественное машиностроение. В том числе по увеличению объемов производства всех видов транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отрасль готова и к тому, чтобы делать максимально белорусский легковой автомобиль, считает глава государства. Александр Лукашенко поручил предприятиям освоить серийный выпуск агрегатов и комплектующих для нашего первого внедорожника. В Витебске уже работают над созданием импортозамещающих стеклоочистителей для кроссовера. Подробности в репортаже Александры Ходюковой.

Это привод стеклоочистителя, который мы предполагаем устанавливать на первый белорусский внедорожник. Михаил Пипкин работает на витебском заводе по производству комплектующих для техники уже более 30 лет. На его счету не один инновационный проект. Сейчас главный конструктор курирует разработку импортозамещающих деталей для белорусского кроссовера: все должно быть выполнено по аналогии с китайским образцом. К выпуску изделий для очистки переднего ветрового стекла легкового автомобиля предприятие приступит в 2024 году.

Михаил Пипкин, главный конструктор предприятия по производству электронной и электротехнической продукции:

Нам необходимо провести подготовку производства, которая в себя включает конструкторскую проработку, технологическую подготовку. Так как стеклоочиститель влияет на безопасность движения транспорта, он должен изготавливаться согласно существующему ГОСТу.

Задача – создать для внедорожника отечественные агрегаты и комплектующие – была поставлена Президентом. В стране есть все возможности для выпуска легкового автомобиля, оснащенного белорусскими устройствами и деталями. Государство продолжает оказывать необходимую поддержку для локализации производства и изготовления конкурентоспособной продукции на рынке.

Александра Ходюкова, корреспондент:

Пять лет назад в перечне продукции завода было буквально пять позиций, сегодня – боле 40. Здесь выпускают комплектующие для сельскохозяйственной, автотракторной и медицинской техники. Буквально каждые три месяца осваивают новинки, только с начала 2023 года в линейку добавлено девять новых изделий.

Еще в советское время завод был одним из крупнейших, на нем трудились тысячи человек. Сегодня организация иных масштабов – количество сотрудников не превышает нескольких сотен. Но это не помешало предприятию найти свою нишу и выпускать действительно уникальную продукцию: электромеханизмы, моторедукторы, электромагниты. При этом область применения довольно широка: от сельскохозяйственной техники до солнечных батарей.

Владимир Большаков, слесарь предприятия по производству электронной и электротехнической продукции:

Одна из наших последних разработок – электромеханизм для поднятия крышки бункера у комбайна. Сейчас мы будем проводить испытания на проверку тормозного устройства. Наши изделия проходят стопроцентную проверку. Сейчас Год качества – и это очень актуально.

Тофик Эйвазов, директор предприятия по производству электронной и электротехнической продукции:

Вся продукция нашего предприятия импортозамещающая. В СНГ ее не делает никто. Прирост экспорта за 2023 год составил 171,6 %. В этом году планируется закупка двух обрабатывающих центров: фрезерного и токарного. В связи с этим будут создаваться новые рабочие места.