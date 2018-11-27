Видеть мир сердцем. Международный инклюзивный фестиваль «СоТворение» проходит в Минске

Новости Беларуси. В Минске проходит первый Международный инклюзивный фестиваль «СоТворение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он собрал десятки детей со слабым зрением, но с большим музыкальным талантом. В Белом зале Храма Всех Святых состоялся их гала-концерт. А днем здесь же для ребят провели экскурсию.

Так звучит осень в представлении Вани. Он ее никогда не видел, впрочем, как и мир за окном. И лица любимых людей. Но его чувства ложатся на клавиши фортепиано и рождают мелодию. Так у юного минчанина появились собственные «Времена года».

Иван Цедрик:

Вот осенью, например, настроение немножко грустное, усыпающее. Зима – такое радостное, зимнее. Честно, когда я музыкой занимаюсь, в принципе обо всем забываю. Ваня – подопечный международного благотворительного фонда Юрия Розума. Сегодня его и десятки других талантливых детей пригласили на экскурсию в Храм Всех Святых. Но рассказ гида то и дело прерывало, а точнее сказать – дополняло пение ребят. Страсть к музыке и врожденный талант – те звенья, которые в одну цепь объединили ребят из разных городов на инклюзивном фестивале «СоТворение». Среди гостей и Курский музыкальный колледж для слепых.

Иван Пономарев, учащийся Курского музыкального колледжа слепых:

Меня делает счастливым то, чем я занимаюсь. И я счастлив тогда, когда я достигаю своей цели.

Михаил Коротких, директор Курского музыкального колледжа слепых:

Самая главная ценность этого фестиваля не в том, что вышли на сцену и выступили. Самое главное, что встретились те люди, которые занимаются обучением и воспитанием незрячих детей. И именно такие формы позволяют нам объединиться, обменяться опытом, узнать, что нового и куда нам дальше двигаться. Цель фестиваля – инклюзия, строительство той реальности, в которой люди равны вне зависимости от их здоровья.