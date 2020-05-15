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«Не верили, что знакомство в интернете будет таким перспективным». Истории двух счастливых семей

15 мая 2020 20:42
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Новости Беларуси. Все позже и позже. В Беларуси увеличивается средний возраст вступления в брак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Данные озвучили в Белстате. Так, для мужчин – это чуть больше 28 лет, для женщин – 26. Причем цифры увеличиваются неизменно на протяжении последнего времени.

Почему же одни белорусы не торопятся идти под венец, а другие, напротив, все же расписываются? Истории пар – у Дмитрия Бояровича.

Для маленькой Миланы возвращение папы с работы едва ли не лучшее время дня. За два года у семьи Ананич появились свои традиции. К примеру, обсудить произошедшее за день и поиграть с дочкой. На вопрос: «Зачем женились?» (Вике был 21, а Саше – 24), пара отвечает: любовь.

«Не верили, что знакомство в интернете будет таким перспективным». Истории двух счастливых семей-1

Вероника Ананич:
Сразу не верили, что знакомство в интернете будет таким перспективным, что у нас получится семья. Мы друг друга очень любим. Очень счастливы, что мы вместе.

А в случае наших следующих героев можно уверенно сказать: музыка их связала. Ребята (они, кстати, отметили льняную свадьбу) играют в группе. Которая, собственно, и посвящена их союзу: Lovestory Band. Нам признались: браку все возрасты покорны.

«Не верили, что знакомство в интернете будет таким перспективным». Истории двух счастливых семей-4

«Не верили, что знакомство в интернете будет таким перспективным». Истории двух счастливых семей-6

Виктория Лютыч:
Я считаю, что любой возраст нормальный для женитьбы: и 20 лет, и 40 лет, и 60 лет, если ты чувствуешь, что это тот человек, с которым ты видишь себя всю оставшуюся жизнь.

Каждый год в Беларуси заключается около 60 тысяч браков. Причем впервые идут в ЗАГС все позже. Мужчины, в среднем, в 28 лет, а женщины – в 26. Хотя 10 лет назад показатели были «моложе».

Сместился и возраст рождения первенца. Все чаще рожают после 40.

«Не верили, что знакомство в интернете будет таким перспективным». Истории двух счастливых семей-9

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Еще интересная статистика: только 7 % браков, заключенных в 2019-м – межнациональные. Как правило, это свадьба белорусок с иностранными мужчинами.

«Не верили, что знакомство в интернете будет таким перспективным». Истории двух счастливых семей-12

В Беларуси в 2019 году родились 87 тысяч детей. А среди наиболее необычных имен, которые давали родители своим чадам – Витовт, Фадей, Ассоль и Джениффер.

«Не верили, что знакомство в интернете будет таким перспективным». Истории двух счастливых семей-15

Дмитрий Боярович, корреспондент:
А что насчет разводов? По статистике, в Беларуси распадается больше половины браков. Причем процент каждый год только растет. Кстати, чаще, чем деревенские, разводятся жители городов.

# Брак и семья # общество # Дмитрий Боярович # Вероника Ананич # Виктория Лютыч # Фотофакт

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