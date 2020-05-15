«Когда люди вдвоём могут сделать больше». Психолог объясняет, почему стали позже жениться

Новости Беларуси. Психологи отмечают: более позднее вступление в брак связано с изменением уровня и ритма жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брак становится всё более возрастным. Белстат озвучил, в каком возрасте белорусы регистрируют отношения

Если раньше выходить замуж вынуждали, к примеру, неравенство или материальное положение, а жениться – давление родителей, то сегодня эти мотивы уходят на второй план. Мы живем богаче, да и гендерные стереотипы – в прошлом.