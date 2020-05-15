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«Когда люди вдвоём могут сделать больше». Психолог объясняет, почему стали позже жениться

15 мая 2020 20:39
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Новости Беларуси. Психологи отмечают: более позднее вступление в брак связано с изменением уровня и ритма жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Если раньше выходить замуж вынуждали, к примеру, неравенство или материальное положение, а жениться – давление родителей, то сегодня эти мотивы уходят на второй план. Мы живем богаче, да и гендерные стереотипы – в прошлом.

Порой причина похода в ЗАГС – это желание через союз с другим человеком стать лучше самому.

«Когда люди вдвоём могут сделать больше». Психолог объясняет, почему стали позже жениться-1

Наталья Яковенко, психолог:
С учетом тех больших трудностей, которые представляет собой брак, психологи сегодня очень много думают над тем, зачем же все-таки в него вступать, в этот брак. На сегодняшний день единственным мотивом для того, чтобы быть вместе, является именно способность к совместному творчеству, то есть когда люди вдвоем могут сделать больше.

«Когда люди вдвоём могут сделать больше». Психолог объясняет, почему стали позже жениться-4

Беларусь движется в рамках европейских тенденций. В Западной Европе средний возраст вступления в брак – за 30. А в Швеции и вовсе – 36 лет. И даже сейчас, по прогнозам специалистов, потенциал к увеличению у этих цифр все также есть.

«Когда люди вдвоём могут сделать больше». Психолог объясняет, почему стали позже жениться-7

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# Брак и семья # общество # Дмитрий Боярович # Наталья Яковенко # Фотофакт

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