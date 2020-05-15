Брак становится всё более возрастным. Белстат озвучил, в каком возрасте белорусы регистрируют отношения

Новости Беларуси. В Беларуси увеличивается средний возраст вступления в брак. В Международный день семьи Белстат озвучил некоторые данные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2019 году для мужчин это чуть более 28 лет, для женщин – 26. Причем цифры увеличиваются неизменно на протяжении последнего времени. На периферии показатель, как правило, ниже.

Ассоль и Фадей. Необычные имена, которые дают белорусы детям

Чаще – согласно статистике – брачный союз регистрировали в Минске. Здесь в 2019 году заключено 7 браков на 1 000 человек.