Брак становится всё более возрастным. Белстат озвучил, в каком возрасте белорусы регистрируют отношения

Новости Беларуси. В Беларуси увеличивается средний возраст вступления в брак. В Международный день семьи Белстат озвучил некоторые данные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси увеличивается средний возраст вступления в брак. В Международный день семьи Белстат озвучил некоторые данные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2019 году для мужчин это чуть более 28 лет, для женщин – 26. Причем цифры увеличиваются неизменно на протяжении последнего времени. На периферии показатель, как правило, ниже.
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Чаще – согласно статистике – брачный союз регистрировали в Минске. Здесь в 2019 году заключено 7 браков на 1 000 человек.
Елена Семенюк, консультант управления нотариата и загсов Министерства юстиции Беларуси:
Встречаются и, скажем так, более возрастные лица, вступающие в брак. В прошлом году в Республике Беларусь вступили в брак 879 пар, возраст которых был старше 60 лет. Например, в июле прошлого года в столице был зарегистрирован брак ветерана Великой Отечественной войны, которому на момент регистрации брака было 90 лет. А невесте – 80.