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В честь Великой Победы и в благодарность медикам за работу. МАЗ провёл необычную акцию, надев на самосвал маску

15 мая 2020 19:55
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Новости Беларуси. Минский автомобильный завод провел необычную акцию. Флагман отечественного автопрома в честь 75-летия Великой Победы и в благодарность медикам за их работу представил новейшую линию своей автотехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Лихошапко побывала на мероприятии.

9 августа 1944 года. Госкомитет обороны постановляет: организовать в освобожденном Минске автосборочный завод. Первые пять самосвалов под маркой МАЗ сошли с конвейера к Октябрьской революции – 7 ноября 1947 года.

В честь Великой Победы и в благодарность медикам за работу. МАЗ провёл необычную акцию, надев на самосвал маску-1

В честь Великой Победы и в благодарность медикам за работу. МАЗ провёл необычную акцию, надев на самосвал маску-3

В честь Великой Победы и в благодарность медикам за работу. МАЗ провёл необычную акцию, надев на самосвал маску-5

Автозавод сегодня – это уже более 2 миллионов единиц техники, в том числе прицепных средств. Сегодня на предприятии были выставлены образцы первых машин, таких как МАЗ-205 и МАЗ-500, и недавно собранные экземпляры – электробус, самсовалы, мусоровоз.

В честь Великой Победы и в благодарность медикам за работу. МАЗ провёл необычную акцию, надев на самосвал маску-8

В честь Великой Победы и в благодарность медикам за работу. МАЗ провёл необычную акцию, надев на самосвал маску-10

В честь Великой Победы и в благодарность медикам за работу. МАЗ провёл необычную акцию, надев на самосвал маску-12

В честь Великой Победы и в благодарность медикам за работу. МАЗ провёл необычную акцию, надев на самосвал маску-14

В честь Великой Победы и в благодарность медикам за работу. МАЗ провёл необычную акцию, надев на самосвал маску-16

В честь Великой Победы и в благодарность медикам за работу. МАЗ провёл необычную акцию, надев на самосвал маску-18

Такая автомобильная экспозиция как наглядная демонстрация: что сделал завод за 75 мирных лет. И, конечно, большая благодарность ветеранам.

В честь Великой Победы и в благодарность медикам за работу. МАЗ провёл необычную акцию, надев на самосвал маску-21

Владимир Янушко, заместитель коммерческого директора – директор по маркетингу:
Минский автомобильный завод – это предприятие, которое производит не только грузовики. Мы сегодня производим пассажирскую технику, прицепные средства, автомобильные краны, специальную технику, полноприводные машины. Здесь представлены основные модели, которые именно в этот период были доведены или завершены испытания, завершена подготовка к серийному производству. Эти машины мы сегодня показываем.

МАЗ, безусловно, гордится своей техникой, а еще одной из самых сильных команд по ралли-рейдам – «МАЗ-СПОРТавто». Им в 2020 году 10 лет.

В честь Великой Победы и в благодарность медикам за работу. МАЗ провёл необычную акцию, надев на самосвал маску-24

В честь Великой Победы и в благодарность медикам за работу. МАЗ провёл необычную акцию, надев на самосвал маску-26

За время существования команда смогла построить шесть спортивных грузовиков четырех поколений. А в 2020-м впервые приняла участие в ралли-рейде на капотном грузовике. В апреле была презентована вторая машина подобного типа.

В честь Великой Победы и в благодарность медикам за работу. МАЗ провёл необычную акцию, надев на самосвал маску-29

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Мы его недавно презентовали, в апреле, показали всем. Мы планировали выступать на нем на гонке в Марокко, но гонка отменена, поэтому продолжаем работать над ним пока в рамках завода.

Также в команде появился микроавтобус марки МАЗ, который мы производим в Бресте. Теперь команда обладает пассажирской техникой, которую мы можем демонстрировать, переезжая по всему миру, из страны в страну.

В честь Великой Победы и в благодарность медикам за работу. МАЗ провёл необычную акцию, надев на самосвал маску-32

В честь Великой Победы и в благодарность медикам за работу. МАЗ провёл необычную акцию, надев на самосвал маску-34

Работники завода не забыли о тех, кто сегодня на передовой – о врачах. На одном из самосвалов была надета медицинская маска. Ведь сейчас защита важна каждому из нас.  

# Предприятия Беларуси # общество # Владимир Янушко # Сергей Вязович # Фотофакт

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