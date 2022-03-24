«Математика и экзамен по одному из государственных языков». Какой будет итоговая аттестация учащихся?

Новости Беларуси. Новая редакция Кодекса об образовании. Его уже назвали стратегическим документом, а некоторые эксперты сравнили с профильной Конституцией. С сентября 2022 года все участники образовательного процесса будут учиться и работать по другим правилам. Обо всех тонкостях этого документа поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Итоговая аттестация учащихся тоже претерпит изменения. Уже известно, что одиннадцатиклассники будут сдавать централизованный экзамен. Еще продолжается обработка всех нюансов. Но в общих чертах, как это будет?