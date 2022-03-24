«Математика и экзамен по одному из государственных языков». Какой будет итоговая аттестация учащихся?
Новости Беларуси. Новая редакция Кодекса об образовании. Его уже назвали стратегическим документом, а некоторые эксперты сравнили с профильной Конституцией. С сентября 2022 года все участники образовательного процесса будут учиться и работать по другим правилам. Обо всех тонкостях этого документа поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Итоговая аттестация учащихся тоже претерпит изменения. Уже известно, что одиннадцатиклассники будут сдавать централизованный экзамен. Еще продолжается обработка всех нюансов. Но в общих чертах, как это будет?
Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:
Да, действительно выпускники учреждений общего среднего образования – эта норма в Кодексе заложена, как, в принципе возможность – будут сдавать централизованный экзамен в форме тестирования. Независимый экзамен – можно по-другому назвать – который будет иметь такую двойственную природу. Те результаты, которые они получат в ходе сдачи централизованного экзамена – планируется на текущий момент, что это будет математика и экзамен по одному из государственных языков по выбору, русский или белорусский – кроме того, что пойдут в аттестат, будут влиять на оценки по названным предметам, соответственно, на средний балл аттестата. По результатам также будут выданы сертификаты централизованного экзамена, которые также, как и ЦТ, которое всем известно, используется давно и доказало свою эффективность, можно принести будет в учреждение высшего образования для поступления и подать, как предметы фактические вступительных испытаний.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
То есть конкурс среднего балла, например, уже сейчас, в принципе, нас покидает?
Сергей Касперович:
В вузе?
Татьяна Савчик:
Да.
Сергей Касперович:
Средний балл также будет учитываться.
Татьяна Савчик:
Остается для поступления?
Сергей Касперович:
Это дополнительная точка отсчета, которая, с нашей точки зрения, вполне объективно характеризует всю совокупную успеваемость по результатам обучения в школе.
«Не все так страшно, как казалось». Каким будет учебный год из 12-ти месяцев – подробнее здесь.