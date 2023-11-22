«Остеохондроз различных отделов позвоночника». В чём причины головной боли?

Михаил Свито, ведущий ток-шоу: Есть же много всяких разных способов – понажимать на определенные точки. Андрей, как вы к этому относитесь? В интернете как ни откроешь: на затылок понажимать, на палец подуть, если у тебя болит зуб. Ничего не делал, ничего не помогает мне лично.

Болевые ощущения в теле знакомы каждому. Боль может быть разной степени интенсивности – от еле заметной до невыносимой. О том, когда стоит потерпеть, а когда следует незамедлительно обратиться к врачу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Андрей Брезгунов, заведующий отделением общей врачебной практики 1-й центральной районной клинической поликлиники г. Минска:

Самый элементарный способ, если отвечать прямо в лоб: что-то холодное приложил, допустим, если травма или какие-то просто головные боли, даже хотя бы поспал.

Михаил Свито:

Андрей, какие причины головной боли? Я слышал, что есть какие-то зажимы в шее и от этого все исходит.

Андрей Брезгунов:

Вы, в принципе, правильно мыслите. Есть различные причины, начиная от самых безобидных, как элементарно остеохондроз различных отделов позвоночника. Он может вызывать протрузии дисков либо развитие грыж межпозвоночных дисков, которые вызывают соответствующие болевые ощущения. Даже элементарный сколиоз, как правило, у людей с избыточным весом. Допустим, у женщин, которые используют каблуки длительное время, то есть у которых есть варикозное заболевание вен нижних конечностей, также может развиваться сколиоз и вызывать определенные болевые ощущения в шее.

На самом деле, причин болевых ощущений много. Тут исходит обычно из классификации, то есть могут быть различные виды болей, от этого причины болей и соответствующие симптомы. Начиная от обычных – остеохондроза позвоночника, заканчивая серьезнейшими онкологическими заболеваниями, которые мы успешно также обезболиваем на своем амбулаторном этапе, но соответствующие прогнозы, конечно, там другие. Поэтому множество причин, основные – это, конечно же, из практики скажу, действительно костно-суставная система, болезни различные хронические, которые вызывают действительно такие неприятные ощущения.