Не уезжать за рубеж. В чём преимущество белорусского высшего образования?

В последнее десятилетие сфера образования в Беларуси переживает процесс реформирования. В нашей стране приветствуются не только отечественные традиции высшей школы образования, но также самые передовые методики лучших университетов мира, творческий подход преподавателей и студентов к учебному процессу. Про образовательный симбиоз, перспективы и задачи системы образования поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Мировая проблема «утечки мозгов». Впервые такой термин появился в 1960-х годах, когда характеризовал массовую миграцию специалистов. Сегодня в грустном рейтинге первое место занимает Индия.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Существует такая проблема и для Беларуси, к счастью, в гораздо меньшем размере, но она есть. Андрей Дмитриевич, на ваш взгляд, что необходимо сделать для того, чтобы остановить или предотвратить такое явление у нас в стране? Может быть, что для этого сегодня делает БГУ?
Андрей Король, ректор БГУ:
Секрет совершенно очевиден. Нужно создавать те условия, ту среду, которая более привлекательна для наших граждан, нежели извне на внешнем контуре. Безусловно, высокие позиции нашего университета не просто основаны на большом заделе прошлого. Это очень кропотливая ежедневная работа над преодолением себя, повышением своей конкурентоспособности, что в конечном итоге выражается в создании качественного образования, качественной среды, которая позволяет выбирать именно БГУ, а не уезжать куда-то за рубеж.
Читайте также:
«Обеспечить равные условия». В чем особенности ЦТ в 2024 году?
«Введен нижний порог». Как изменился набор абитуриентов в БГУ по целевым направлениям?
Формируют заявки. Какую специальность можно получить на условиях целевой подготовки?