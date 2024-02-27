Не уезжать за рубеж. В чём преимущество белорусского высшего образования?

В последнее десятилетие сфера образования в Беларуси переживает процесс реформирования. В нашей стране приветствуются не только отечественные традиции высшей школы образования, но также самые передовые методики лучших университетов мира, творческий подход преподавателей и студентов к учебному процессу. Про образовательный симбиоз, перспективы и задачи системы образования поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Мировая проблема «утечки мозгов». Впервые такой термин появился в 1960-х годах, когда характеризовал массовую миграцию специалистов. Сегодня в грустном рейтинге первое место занимает Индия. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Существует такая проблема и для Беларуси, к счастью, в гораздо меньшем размере, но она есть. Андрей Дмитриевич, на ваш взгляд, что необходимо сделать для того, чтобы остановить или предотвратить такое явление у нас в стране? Может быть, что для этого сегодня делает БГУ?