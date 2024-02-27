Формируют заявки. Какую специальность можно получить на условиях целевой подготовки?

В последнее десятилетие сфера образования в Беларуси переживает процесс реформирования. В нашей стране приветствуются не только отечественные традиции высшей школы образования, но также самые передовые методики лучших университетов мира, творческий подход преподавателей и студентов к учебному процессу. Про образовательный симбиоз, перспективы и задачи системы образования поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования:

Какие направления у нас наиболее популярны по итогам приема 2023 года? В лидерах, конечно, у нас педагогические специальности. Специальности медицинские, на которые тоже большое количество целевиков было зачислено. Специальности сельскохозяйственные, то есть это тоже те специальности, в которых сегодня остро нуждается экономика нашей страны. Это понимают учреждения образования профильные, соответствующие и Министерство сельского хозяйства и продовольствия. То есть над этим они работают уже сегодня, формируя заявки для того, чтобы в 2024 году на условиях целевой подготовки поступило еще большее количество абитуриентов.

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