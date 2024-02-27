«Обеспечить равные условия». В чём особенности ЦТ в 2024 году?

В последнее десятилетие сфера образования в Беларуси переживает процесс реформирования. В нашей стране приветствуются не только отечественные традиции высшей школы образования, но также самые передовые методики лучших университетов мира, творческий подход преподавателей и студентов к учебному процессу. Про образовательный симбиоз, перспективы и задачи системы образования поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования:

Я позволю немножко не согласиться с вами. Приемная кампания 2024 года как раз таки не изобилует рядом новшеств. Мы в 2024 году в соответствии с указом главы государства закрепили те новации, которые были приняты в 2023 году. В этом году дошлифовали особенности приема абитуриентов как в учреждения высшего образования, так и в учреждения среднего специального и профтехобразования. Основные новеллы или усовершенствования приемной кампании – это проведение в единые сроки централизованного экзамена и централизованного тестирования. Регистрация на централизованное тестирование в 2024 году будет проведена с 9 по 22 апреля. Централизованный экзамен будет проведен 27 и 30 мая. 27 мая будет предмет по выбору, а 30 мая – русский или белорусский язык.

Особенностью приемной кампании и проведением централизованного экзамена в этом году является то, что в эти же дни будет проведено централизованное тестирование для выпускников прошлых лет, выпускников колледжей этих лет, которые планируют поступить в учреждения высшего образования по результатам централизованного тестирования. Связано это с тем, чтобы обеспечить равные условия, как для выпускников учреждений общего среднего образования текущего года, так и выпускников прошлых лет. То есть тестирование и централизованный экзамен по этим предметам будут проходить в один день. Также 3 июня будет проведено централизованное тестирование по предмету по выбору для всех категорий абитуриентов, как для школьников-выпускников, так для выпускников колледжей и выпускников прошлых лет.