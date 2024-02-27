«Введён нижний порог». Как изменился набор абитуриентов в БГУ по целевым направлениям?

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу: По поводу целевого направления. Для целевиков тоже изменились, я так понимаю, вступительные некоторые условия, правила. Какие они, что стало лучше или легче?

В последнее десятилетие сфера образования в Беларуси переживает процесс реформирования. В нашей стране приветствуются не только отечественные традиции высшей школы образования, но также самые передовые методики лучших университетов мира, творческий подход преподавателей и студентов к учебному процессу. Про образовательный симбиоз, перспективы и задачи системы образования поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Андрей Король, ректор БГУ:

Введен нижний порог при осуществлении целевого набора – в цифровом выражении равный семерке. Это говорит о том, что повышается качество тех ребят, которые по целевому направлению будут в дальнейшем обучаться в высших учебных заведениях. Это показывает усиление внимания к подобного рода набору, к форме самого набора, поскольку понятие индивидуализации обучения как раз больше свойственно именно высшей школе. Если угодно, можно привести даже такой пример. Если в средней школе ученики садятся в школьный автобус и водитель их везет по единому образовательному маршруту, то студенту, скорее, свойственно сесть в свой собственный автомобиль, ехать по тому же маршруту, но быть именно водителем, то есть активным субъектом.

Целевой набор – это один из примеров индивидуализированного подхода в образовании, потому что предполагает всю цепочку технологическую на этапе целеполагания. Кем я хочу быть, с какой организацией в будущем связать свою профессиональную деятельность, по крайней мере на первом этапе как выпускник, молодой специалист. Здесь же мы не должны получить каких-то случайных людей, которые будут иметь отдельную траекторию, отдельный конкурс при проведении испытаний. То есть я бы сказал, что здесь больше заострен, сфокусирован именно мотивационный, такой содержательный момент в приеме абитуриента в высшее учебное заведение.