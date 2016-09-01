«Не учить, а вызывать желание учиться!» Как преподаватели готовятся к 1 сентября?

Совсем скоро этот класс наполнится смехом, запахом праздничных цветов и самое главное – «бьющей через край» энергией.

Безусловно, первый год в школе – один из самых непростых. Причём не только для учеников и родителей, но и для педагогов. Учительница начальных классов столичной гимназии Анна Ивановна признаётся, что для неё это 1 сентября вдвойне особенное.

Психологи утверждают, что процесс адаптации первоклассника может длится от пару недель до полугода, а иногда – и того больше. Незнакомые правила, новые люди, страх не найти друзей или получить плохую оценку. Стоит понимать, что первый поход в школу – стресс для ребёнка.

Если в первом классе адаптация – длительный процесс. Для ребят постарше – он более привычен. Хороший педагог всегда шагает в ногу сов временем. Прислушивается к своим подопечным.

Для того, чтобы учебный процесс был плодотворным и приносил радость, педагоги, ученики и родители должны слаженно работать. Школа – своего рода мастерская, где формируются мысли подрастающего поколения. И если для вашего ребёнка всё только начинается, постарайтесь, чтобы школьные годы стали одними из самых лучших в его жизни.