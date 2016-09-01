Слава Нагорный, Леся Кодуш, Искуи Абалян, Саша Немо: каким для них было 1 сентября?

В школу вереницей все несут букеты. Мы идем учиться, до свидания, лето! Семейная чета Леся Кодуш и Славы Нагорного тоже ведут свою дочку Эмилию первый раз в третий класс. Ощущение волнительное, словно окунулись в то время, как сами за ручку с родителями шли по дороге к знаниям.

1 сентября, пожалуй, любимый день, как для «отличников», так и для «двоечников». Ведь для первых – настала долгожданная возможность сесть за парту, а для вторых – ещё и повод открывать учебники.

Вместе со своей дочкой Слава Нагорный и Леся Кодуш начинают новый дисциплинированный режим с 1 сентября: ложиться спать пораньше, на ночь почитать книгу. Халява, вместе с летом – закончилась!

Одновременно и грустный, и волнительный праздник для всей семьи.

А вот белорусская певица Искуи Абалян даже в летнее время играла со своей сестрой в школу: такая ностальгия была по учебному процессу.

Никогда отличницей не была, и родителей к директору тоже вызывали. Однако посчастливилось носить гордое звание концорга класса и школы.

Под творческим псевдонимом Саша Немо скрывается ученик третьей Слонимской школы Александр Ефимик. Но вот «первый раз в первый класс» был для маленького Саши не такой радостный.

Учился Саша Немо прилежно, но вот из-за поведения не раз вызывали на ковёр к директору.

Кстати, творческое вдохновение исполнителя уходит с корнями в романтическую школьную пору. В каждом новом учебном году певец находил себе новый объект для любви и переживаний.