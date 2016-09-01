В Минском суворовском училище состоялась торжественная линейка

Новости Беларуси. Построение на плацу и первые погоны. В Суворовском училище 1 сентября прошла линейка. Среди первокурсников – 70 человек – это мальчишки со всей страны, самому младшему всего 12. Впереди ребят на протяжении четырех лет ожидают не только привычные для их сверстников предметы, такие как математика, физика, иностранные языки, но и военная подготовка. К слову, уже сегодня суворовцы и их родители на примере старших товарищей смогли увидеть то, с чем будет связана их учеба и жизнь.

Из стен Минского суворовского училища уже вышли более 13 тысяч воспитанников. 60 из них стали генералами, более 100 – кандидатами наук, доцентами и профессорами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.