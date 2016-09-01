Александр Косинец: образование в нашей стране на высоком уровне

Новости Беларуси. Полторы сотни первоклашек сели за парты средней школы № 1 города Фаниполя. История учебного заведения началась в далеком 1944 году, когда вовсю гремела Великая Отечественная война. Сегодня эта школа – одна из образцовых в Дзержинском районе. Обязательную программу дополняют разнообразные спортивные секции, творческие кружки и клубы.

С первым сентября ребят поздравил Александр Косинец. Глава Администрации приехал не с пустыми руками. В подарок школьники получили новый телевизор и компьютер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Косинец, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Система образования у нас не только в Минске или Витебске и других областных центрах на высоком уровне, но она ничем не отличается и в городах районного подчинения, сельской местности. У нас должен быть единый подход с тем, чтобы образование было на достаточно высоком уровне в любом уголке нашей страны.