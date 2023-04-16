Не только ядерным оружием – как Россия будет защищать Беларусь в случае вторжения? Мнение военного аналитика

Безопасность превыше всего. Как ее обеспечить и поддерживать в нынешнее время, об этом Президент Беларуси говорил на встрече с министром обороны России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Естественно, некоторых триггернуло словосочетание «собственная территория», намекая, что потихоньку Минск сдает суверенитет Москве. Вспомнили и слова нашего Президента, произнесенные в Послании, о том, что если нужно, то в Беларуси разместят не только тактическое, но и стратегическое ядерное оружие. Что же на самом деле прозвучало на этой встрече во Дворце Независимости и как развеять очередную порцию информационных мифов о сотрудничестве Беларуси и России? Чтобы разобраться в этом, мы связались с военным аналитиком Юрием Кнутовым. Он выходит с нами на связь из Москвы.

Ольга Коршун, СТВ:

Юрий, здравствуйте. Спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Обсуждаем встречу Александра Лукашенко и Сергея Шойгу. Президент Беларуси заявил, что нашей стране нужны полные гарантии безопасности от России. О каких условиях может идти речь?

Юрий Кнутов, военный историк, директор Музея войск ПВО:

Союзный договор предусматривает, что Россия обязана защищать своих союзников не только с помощью обычного оружия, но и с помощью ядерного, если это потребуется. На сегодня, конечно, Беларусь нуждается в более серьезных мерах поддержки почему – потому что с трех сторон страна практически окружена враждебными государствами: либо это НАТО, либо Украина. Ну Украина, по сути, является проводником политики НАТО, и мы знаем даже попытки проникновения диверсионных групп со стороны Украины на территорию Беларуси. Поэтому, естественно, опасения, которые возникают у Президента Беларуси и белорусского народа, обоснованы. В связи с этим было обращение о размещении на территории Беларуси российского объекта, который будет представлять собой хранилище для ядерных боеприпасов, а личный состав Вооруженных Сил Беларуси будет обучаться использованию при необходимости ядерных боезарядов для защиты своей территории. То есть речь идет о боеголовках для комплекса «Искандер-М» и о ядерных припасах, которые сможет нести белорусская авиация, наносить удар по противнику в случае вторжения на территорию Беларуси.

Ольга Коршун:

На каком уровне сотрудничество в сфере безопасности сейчас? Как вы можете его оценить? Юрий Кнутов:

На сегодня этап сотрудничества между армией Беларуси и Вооруженными Силами России переживает новый этап взаимодействия, причем более глубокий. Это касается того, что Беларусь получает возможность использовать тактическое ядерное оружие, если это потребуется. Я думаю, что будут подписаны документы, которые предусматривают организацию совместного командования, не только совместных учений, но и совместного командования, более глубокую интеграцию стандартов, производства различных видов оружия как на территории Беларуси, так и на территории России. Тем более, что Беларусь имеет очень хорошую базу для компьютерных технологий, производства чипов, электроники. То есть высокотехнологичное оборудование, производство, которое в России сейчас востребовано. Ну и Лукашенко ведь даже предложил более серьезный вариант сотрудничества. Он сказал, что Беларусь готова восстановить шахты ядерных ракет, которые были в советское время размещены на территории страны. То есть отремонтировать их, привести в порядок и таким образом, если потребуется, разместить и в шахтах межконтинентальные баллистические ракеты либо ракеты средней дальности. Ольга Коршун:

Обсуждали и создание документа, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси. О каком документе может идти речь? Что нужно сегодня регламентировать дополнительно в этом направлении?