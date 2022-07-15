В Минске разыграют главный трофей международного турнира по баскетболу среди молодёжи

Новости Беларуси. С 15 по 17 июля в Минске будет разыгран главный трофей международного турнира по баскетболу памяти заслуженного тренера СССР Семена Халипского, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Участие в нем принимают команды из Беларуси и России. За звание победителя соревнований будут сражаться четыре сборные – молодежные команды Беларуси и России до 16 и до 18 лет. Они сыграют в один круг в течение трех дней.

Основу белорусской дружины до 16 лет составили учащиеся Республиканского училища олимпийского резерва, а костяк команды до 18 лет сформирован на базе Гродненского училища олимпийского резерва. Российские команды прибыли на минский турнир в расширенном составе. В первый соревновательный день были сыграны два матча. Младшая белорусская команда уступила старшей российской 43:89. А сборная Беларуси до 18 лет выиграла у команды России до 16 лет со счетом 85:53.

Сталина Михайловна, супруга Семена Халипского:

Ну, конечно, прихожу с волнением, это очень приятно, что помнят его, что есть турнир такой. Приятно, что не забывают. Бывшие игроки, бывшие воспитанницы, если они приходят, мы радостно встречаемся. Мы общаемся с некоторыми, но не все. Тренеры есть, которых он воспитывал. Игроки есть сборной национальной. И тренер, которому он тоже помогал вместе с Белевичем. «Не только вариться в собственной каше». Максим Рыженков о турнире Халипского и белорусском баскетболе. Читайте здесь.