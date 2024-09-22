Прямой эфир

Не спали ночами, чтобы отстоять свою страну – Богодель о курсантах Военной академии в 2020-м

22 сентября 2024 07:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Андрей Богодель.

Не спали ночами, чтобы отстоять свою страну – Богодель о курсантах Военной академии в 2020-м-2

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
2020 год показал капитальнейшим образом. Когда мы даже немножко ругали наших курсантов, что они что-то не доделывают, но в 2020 году это был единый, монолитный коллектив. Эти парни недосыпали ночами, только чтобы отстоять свою страну.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Нас не качнули тогда.

Андрей Богодель:
Нас не могли качнуть. Надо было видеть глаза этих курсантов, которые каждый вечер собирались, надевали на себя экипировку и ехали защищать свою страну, свой город.

# Интервью # Андрей Богодель # Александр Осенко

Другие новости рубрики

Все новости
Как воспитать настоящего военного? Три составляющие от замначальника факультета Генштаба
22 сентября 2024 07:37

Как воспитать настоящего военного? Три составляющие от замначальника факультета Генштаба

Андрей Богодель: тот, кто идёт в армию, никогда в жизни не обогатится
22 сентября 2024 07:37

Андрей Богодель: тот, кто идёт в армию, никогда в жизни не обогатится

Богодель про заявление Кулебы в МИД Беларуси: оно больше напоминало ультиматум
22 сентября 2024 07:25

Богодель про заявление Кулебы в МИД Беларуси: оно больше напоминало ультиматум