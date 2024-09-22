Андрей Богодель: тот, кто идёт в армию, никогда в жизни не обогатится

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Андрей Богодель.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Когда я выпустился из училища в 1994 году, зарплата лейтенанта была 13 долларов, а кожаная куртка жене стоила больше 100 долларов.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Тогда армию целенаправленно дискредитировали. Честь и хвала вам, офицерам, кто на самом деле остался верен присяге.

Андрей Богодель:

Безусловно, семью надо содержать, кормить, но надо знать, что кто идет в армию, тот никогда в жизни не обогатится. Нужно понимать, что офицер служит не из-за денег, а офицер служит из-за чести. Даже тогда эти 13 долларов… Выходил полк на построение в 1994 году, только-только первый Президент появился. Полк напоминал «Свадьбу в Малиновке», не было одинаковой формы одежды. За такое короткое время смогли развалить этот Краснознаменный белорусский военный округ.

И буквально к 1995 году, когда мне выдали в эквиваленте сначала 50, а потом 70 долларов, мне казалось, что все – вот оно, жизнь налаживается, обо мне начали заботиться.

Мне тогда было 22 года, лейтенант, служил в Печах, в 72-м объединенном учебном центре. Боевая подготовка шла и день, и ночь, даже в тех сложных условиях. Несмотря ни на что, люди отдавали себя полностью. Я тогда по-настоящему понимал, что значит наш солдат. Он спал по 3-4 часа в сутки, особенно в батальоне. И механики, и водители полностью себя отдавали. В Печах всегда была нелегкая служба. Именно наш солдат способен переносить все тяготы, лишения – это однозначно.