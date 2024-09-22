Богодель про заявление Кулебы в МИД Беларуси: оно больше напоминало ультиматум

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Андрей Богодель.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Беларусь, находясь в центре Европы, какое имеет «преимущество»? То, что вокруг нее постоянно враги и все войны идут именно через нее. И сейчас недружественные государства, которые проводят свою милитаризацию, создают для нас определенные риски, вызовы, давайте говорить прямо – даже угрозы. Последние беспилотные летательные аппараты, которые были сбиты над нашей территорией, говорят именно об этом. В то же время то, что они были сбиты, показывает эффективность нашей работы.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Официального заявление в наш МИД не поступало со стороны Украины, но заявление Кулебы о том, чтобы мы отвели войска…

Андрей Богодель:

Оно было только на полях интернета, тем не менее оно было с официальных сайтов. Прозвучало практически как официальное заявление. Но оно больше, конечно же, напоминало ультиматум. Нужно ли к этому относиться серьезно? Конечно нужно. Зачастую эти политики, особенно в Украине, не чувствуют ответственности за свой народ и за свое государство.

Помните, на заре, когда только пришел Зеленский, он говорил, что я не кто иной, как эффективный менеджер? Что такое эффективный менеджер? Человек, который управляет государством, которому доверена судьба народа, должен быть как минимум государственником, а не эффективным менеджером.

То, что говорил Кулеба в заявлении МИД, которое то ли было, то ли его не было. Думаю, что сама по себе Украина сделала информационную провокацию.