Как воспитать настоящего военного? Три составляющие от замначальника факультета Генштаба

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Андрей Богодель.
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Андрей Богодель.
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Как глава государства говорил, как воспитывать, чтобы получился военный. Что из этого нужно сделать? Здесь, на мой взгляд, есть три составляющие. Надо научить его, как надо защищать Родину, кого и что защищать и почему это надо защищать. Это три задачи, которые вырисовываются. Первое – военная задача. Вторая – это историческая задача, почему он должен защищать. Кроме истории, это не объяснит ничего. И третье – это идеологическая составляющая. На примере, как это все происходило, мы воспитываем самого настоящего государственника.
Военный – это не тот человек, который работает от 8 до 17. А это человек, который находится на службе круглосуточно.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Когда вы показали на часы и сказали «круглосуточно», это напоминает нашу профессию. Те, кто работает в новостях, работают 24 на 7.
Андрей Богодель:
Когда Президент приезжал к нам в 2019 году, он как раз отдельно остановился на вопросах, связанных с сопротивлением фашизму, что, дескать, много говорят про движение сопротивления на Западе. Но что такое движение сопротивления? Мы прекрасно понимаем, что такое движение сопротивления, которое было в нашей республике, где было порядка 350 тысяч, которые только официально были признаны партизанами, 75 тысяч подпольщиков. А по большому счету весь народ противостоял фашизму. И самое главное, что эти экскурсии проводят сами курсанты. Вначале им старшекурсники рассказывают об этом, а заканчивается их обучение в этом же зале. Последнее занятие по военной истории – каждый курсант рассказывает, что он запомнил и как он видит на сегодня военную историю своей родной страны.