Как воспитать настоящего военного? Три составляющие от замначальника факультета Генштаба

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Как глава государства говорил, как воспитывать, чтобы получился военный. Что из этого нужно сделать? Здесь, на мой взгляд, есть три составляющие. Надо научить его, как надо защищать Родину, кого и что защищать и почему это надо защищать. Это три задачи, которые вырисовываются. Первое – военная задача. Вторая – это историческая задача, почему он должен защищать. Кроме истории, это не объяснит ничего. И третье – это идеологическая составляющая. На примере, как это все происходило, мы воспитываем самого настоящего государственника.

Военный – это не тот человек, который работает от 8 до 17. А это человек, который находится на службе круглосуточно.