«Не следует применять обкалывание, прижигание, отсасывание»: укусила змея – что делать?

Новости Беларуси. О первой помощи после укуса змеи рассказали в программе «Теледоктор».

Андрей Богдан, заведующий Республиканским центром по лечению острых отравлений УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»:

В год к нам поступает около 30 пациентов, укушенных змеями. В принципе, все они уходят от нас с благоприятным исходом. Не было ни разу летального случая за существование токсикологического отделения. Поэтому, чем раньше обращаются пациенты после укуса змей, тем они быстрее уходят. Как правило, пациенты напуганы после укуса змеи и сразу же обращаются по адресу.

Они, в принципе, сосредоточены на мысли о том, что, действительно, умрут после укуса.

И в панике начинают звонить, и предпринимать какие-то попытки. Основной, конечно, недочёт у населения – в том, что они начинают применять различные методики, которые не следует применять: и обкалывание какое-то, и прижигание места укуса, и отсасывание в месте укуса. Особенно, когда пациента привозят сами какие-то друзья или родственники с перебинтованным жгутом вокруг этой конечности, куда укусила змея – вот это крайне неправильная методика. И она, наоборот, усугубляет состояние пациента. В целях профилактики после укуса змеи не надо ничего предпринимать, кроме того, как успокоить самого пациента, которого укусила змея, дать ему, может быть, жидкости, если он хочет пить, обработать место укуса, зафиксировать и иммобилизировать эту конечность подручными средствами или, если есть, шиной. И, если имеется обезболивающее – дать его. Лучшей самой методикой будет быстрейшая госпитализация в специализированное отделение для оказания помощи.