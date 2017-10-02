Лекарства и алкоголь: чем травятся минчане

Новости Беларуси. Какие вещества возглавляют список причин отравлений минчан, рассказали в программе «Теледоктор».

Андрей Богдан, заведующий Республиканским центром по лечению острых отравлений УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»:

На первом месте, к сожалению, не те пищевые отравления и не те инфекции, а отравления лекарственными препаратами.

И, в большинстве случаев, это связано с самолечением, либо с суицидальными попытками.

На втором месте – отравления алкоголем и другими спиртами, высокотоксичными спиртами, которые обладают воздействием большим на печень и почки, и вызывают смертельный исход. И на третьем месте – отравления какими-то психоактивными веществами и наркотическими препаратами, которые применяются с целью одурманивания или же получения «кайфа».