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Лекарства и алкоголь: чем травятся минчане

02 октября 2017 17:22
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Новости Беларуси. Какие вещества возглавляют список причин отравлений минчан, рассказали в программе «Теледоктор».

Андрей Богдан, заведующий Республиканским центром по лечению острых отравлений УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»:
На первом месте, к сожалению, не те пищевые отравления и не те инфекции, а отравления лекарственными препаратами.

И, в большинстве случаев, это связано с самолечением, либо с суицидальными попытками.

На втором месте – отравления алкоголем и другими спиртами, высокотоксичными спиртами, которые обладают воздействием большим на печень и почки, и вызывают смертельный исход. И на третьем месте – отравления какими-то психоактивными веществами и наркотическими препаратами, которые применяются с целью одурманивания или же получения «кайфа». 

Теледоктор. Отравления

# общество # Андрей Богдан # Консультация врача # Теледоктор. Программа о здоровье

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