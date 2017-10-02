Теледоктор. Отравления

Новости Беларуси. Всё об отравлениях в программе «Теледоктор»: самые частые случаи, симптомы и первая помощь.

Лекарства и алкоголь: чем травятся минчане

«Не следует применять обкалывание, прижигание, отсасывание»: укусила змея – что делать?

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Врач: «Травятся кислотой – принимают соду, щёлочью – слабые кислоты. Ни в коем случае нельзя»

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