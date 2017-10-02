Мы хотим посмотреть на реакцию населения: на пробной переписи зададут 49 вопросов за 15 минут

К слову, в ходе пробной переписи респондентам будет задано 49 вопросов. Ответ на них, по расчетам специалистов, займет не более 10-15 минут.

Новости Беларуси. В Беларуси началась 2 октября пробная перепись. Местом ее проведения стал Молодечненский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь:

Мы хотим посмотреть на реакцию населения. Мы отработаем те вопросы, которые поставлены – это и иммиграция, и сельское хозяйство и демографического характера вопросы. И мы ожидаем, в принципе, ответов на те вопросы, которые у нас есть по программному обеспечению. И принципиальный вопрос: насколько качественно подготовлен весь продукт, который был необходим, и методологии, и законодательства под проведение переписи.