«Не считаться с личным временем». В чём секрет успеха на первом рабочем месте?

Молодыми специалистами не рождаются, ими становятся. Диплом и направление на работу на руках – впереди трудовые будни. Амбициозные ребята полны идей и готовы реализовывать свои знания на практике. О том, как обустроиться на новом месте и влиться в коллектив, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Как себя зарекомендовать, чтобы тебя заметили, взяли на карандаш, что я хочу развиваться, обучаться, расти и так далее. Как проявить себя?

Александр Бурда, первый заместитель председателя Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России:

Работать не покладая рук в первую очередь делами, а не словами – на мой взгляд, это позиция, в принципе, всех наших предприятий и организаций. Когда начнутся первые успехи, тогда руководитель возьмет тебя на карандаш. У нас же есть система кадровых резервов на предприятиях, весьма успешно функционирует. Многие ребята молодые, которые стоят в кадровом реестре на те или иные позиции, спустя какое-то время их и занимают. Конечно же, личное усилие и осознание того, что рабочий день не начинается и не заканчивается, согласно тому, как прописано в контракте. Это тоже немаловажно – не считаться с личным временем во благо достижения целей и задач, которые ставит перед собой предприятие.