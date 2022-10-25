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«Не считаться с личным временем». В чём секрет успеха на первом рабочем месте?

25 октября 2022 14:25
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Молодыми специалистами не рождаются, ими становятся. Диплом и направление на работу на руках – впереди трудовые будни. Амбициозные ребята полны идей и готовы реализовывать свои знания на практике. О том, как обустроиться на новом месте и влиться в коллектив, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Как себя зарекомендовать, чтобы тебя заметили, взяли на карандаш, что я хочу развиваться, обучаться, расти и так далее. Как проявить себя?

«Не считаться с личным временем». В чём секрет успеха на первом рабочем месте?-1

Александр Бурда, первый заместитель председателя Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России:  
Работать не покладая рук в первую очередь делами, а не словами – на мой взгляд, это позиция, в принципе, всех наших предприятий и организаций. Когда начнутся первые успехи, тогда руководитель возьмет тебя на карандаш. У нас же есть система кадровых резервов на предприятиях, весьма успешно функционирует. Многие ребята молодые, которые стоят в кадровом реестре на те или иные позиции, спустя какое-то время их и занимают. Конечно же, личное усилие и осознание того, что рабочий день не начинается и не заканчивается, согласно тому, как прописано в контракте. Это тоже немаловажно – не считаться с личным временем во благо достижения целей и задач, которые ставит перед собой предприятие.

«Не считаться с личным временем». В чём секрет успеха на первом рабочем месте?-4

Ольга Шерснева:
В этом я с вами согласна. Все мы начинаем что-то, всегда у каждого что-то начиналось в первый раз, поэтому нужно много трудиться и стараться достигать высот, и тогда все обязательно получится.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Глядишь, через полгода у тебя уже работает толковый сотрудник, ведь молодой специалист – это понятие временное, там и до закрепления недалеко.

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# Молодые специалисты # общество # Ольга Шерснёва # Александр Бурда # Алеся Лакина # Фотофакт

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