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«Отправили очень далеко». Что ждёт выпускников, которые отказались от отработки по распределению?

25 октября 2022 14:31
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Молодыми специалистами не рождаются, ими становятся. Диплом и направление на работу на руках – впереди трудовые будни. Амбициозные ребята полны идей и готовы реализовывать свои знания на практике. О том, как обустроиться на новом месте и влиться в коллектив, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Зачастую выпускники отказываются от отработки по распределению. Александр, как часто встречаются такие случаи и в чем основная причина отказа?

«Отправили очень далеко». Что ждёт выпускников, которые отказались от отработки по распределению?-1

Александр Бурда, первый заместитель председателя Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России:
Конечно, такие случаи встречаются, они не являются исключением. Наверное, основная причина отказа этих молодых людей в том, что они не осознали в полной мере всю полноту ответственности, которая на них была возложена, когда государство взяло на себя финансовое обязательство по обучению того или иного молодого человека. Конечно, разные бывают ситуации, случаи. В моей практике – я тоже являюсь выпускником и проходил распределение, в течение двух лет отрабатывал. Поэтому тут, наоборот, надо обращать внимание на то, что государство дает тебе такую возможность и гарантирует первое рабочее место со всеми социальными благами и поддержкой. Даже если мы начнем говорить о различных организациях и предприятиях – ведь на многих предприятиях помимо тех выплат, которые гарантированы нормативными правовыми актами, руководство предусматривает иные виды каких-то поощрений, стимулирования и так далее, чтобы молодой человек закрепился и по истечении двух лет не покинул организацию, а продолжил в ней свою трудовую деятельность.

Алеся Лакина:
Я не так давно выпустилась из университета. Я знаю, что много моих коллег, так скажем, уже отказались работать по распределению, но по причине того, что их отправили очень далеко – в какие-то другие города, села. Ольга, что ждет все-таки тех людей, кто отказался?

«Отправили очень далеко». Что ждёт выпускников, которые отказались от отработки по распределению?-4

Ольга Левковская-Симонович, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
Те, кто отказался без уважительных причин от распределения, естественно, обязаны будут уплатить те расходы, то есть ту денежную сумму, которая на них была потрачена государством за обучение.

Алеся Лакина:
Это, если они бесплатно обучались, а если платно?

Ольга Левковская-Симонович:
Если платно – у нас законодательство не предусматривает каких-либо компенсаций, то есть возврат денежных средств. Если человек платно обучался, он вправе отказаться и какой-либо ответственности не будет за это нести.

«Не справляется со своими трудовыми обязанностями». Могут ли уволить молодого специалиста с работы по распределению – подробнее здесь.

# Молодые специалисты # общество # Алеся Лакина # Александр Бурда # Ольга Левковская-Симонович # Фотофакт

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