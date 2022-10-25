«Отправили очень далеко». Что ждёт выпускников, которые отказались от отработки по распределению?

Молодыми специалистами не рождаются, ими становятся. Диплом и направление на работу на руках – впереди трудовые будни. Амбициозные ребята полны идей и готовы реализовывать свои знания на практике. О том, как обустроиться на новом месте и влиться в коллектив, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Зачастую выпускники отказываются от отработки по распределению. Александр, как часто встречаются такие случаи и в чем основная причина отказа?

Александр Бурда, первый заместитель председателя Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России:

Конечно, такие случаи встречаются, они не являются исключением. Наверное, основная причина отказа этих молодых людей в том, что они не осознали в полной мере всю полноту ответственности, которая на них была возложена, когда государство взяло на себя финансовое обязательство по обучению того или иного молодого человека. Конечно, разные бывают ситуации, случаи. В моей практике – я тоже являюсь выпускником и проходил распределение, в течение двух лет отрабатывал. Поэтому тут, наоборот, надо обращать внимание на то, что государство дает тебе такую возможность и гарантирует первое рабочее место со всеми социальными благами и поддержкой. Даже если мы начнем говорить о различных организациях и предприятиях – ведь на многих предприятиях помимо тех выплат, которые гарантированы нормативными правовыми актами, руководство предусматривает иные виды каких-то поощрений, стимулирования и так далее, чтобы молодой человек закрепился и по истечении двух лет не покинул организацию, а продолжил в ней свою трудовую деятельность. Алеся Лакина:

Я не так давно выпустилась из университета. Я знаю, что много моих коллег, так скажем, уже отказались работать по распределению, но по причине того, что их отправили очень далеко – в какие-то другие города, села. Ольга, что ждет все-таки тех людей, кто отказался?