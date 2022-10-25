Не все имеют такую возможность. Могут ли молодые специалисты рассчитывать на арендное жильё?

Молодыми специалистами не рождаются, ими становятся. Диплом и направление на работу на руках – впереди трудовые будни. Амбициозные ребята полны идей и готовы реализовывать свои знания на практике. О том, как обустроиться на новом месте и влиться в коллектив, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Рассматриваются ли в молодежном парламенте возможность каких-то выплат или льгот для молодых специалистов?

Александр Бурда, первый заместитель председателя Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России:

Безусловно, наверное, главенствующий вопрос для каждого молодого человека, если он приехал в город Минск из любого другого региона нашей страны – это, конечно же, вопрос, связанный с жильем. Государство делает все для того, чтобы у молодых людей было как можно больше возможностей пользоваться арендным жильем. Многие организации ходатайствуют о том, чтобы молодых ребят заселяли в общежития. Обращаются с такими ходатайствами в различные инстанции. Конечно, это вопрос сегодня важный, он в процессе решения. Безусловно, не все молодые люди имеют такую возможность, чтобы они были обеспечены жильем. В том числе молодые парламентарии и наши высшие представительные, исполнительные органы власти прикладывают все усилия для того, чтобы эта проблема в краткосрочной перспективе была решена.