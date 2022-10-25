Не все имеют такую возможность. Могут ли молодые специалисты рассчитывать на арендное жильё?
Молодыми специалистами не рождаются, ими становятся. Диплом и направление на работу на руках – впереди трудовые будни. Амбициозные ребята полны идей и готовы реализовывать свои знания на практике. О том, как обустроиться на новом месте и влиться в коллектив, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Рассматриваются ли в молодежном парламенте возможность каких-то выплат или льгот для молодых специалистов?
Александр Бурда, первый заместитель председателя Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России:
Безусловно, наверное, главенствующий вопрос для каждого молодого человека, если он приехал в город Минск из любого другого региона нашей страны – это, конечно же, вопрос, связанный с жильем. Государство делает все для того, чтобы у молодых людей было как можно больше возможностей пользоваться арендным жильем. Многие организации ходатайствуют о том, чтобы молодых ребят заселяли в общежития. Обращаются с такими ходатайствами в различные инстанции. Конечно, это вопрос сегодня важный, он в процессе решения. Безусловно, не все молодые люди имеют такую возможность, чтобы они были обеспечены жильем. В том числе молодые парламентарии и наши высшие представительные, исполнительные органы власти прикладывают все усилия для того, чтобы эта проблема в краткосрочной перспективе была решена.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Я знаю, что у нас в стране молодым семьям оказывается большое внимание, и с жильем в том числе, но это чаще всего в городе. Что же происходит на селе?
Александр Бурда:
Могу поделиться личным наблюдением в этом вопросе. Насколько мне известно, в сельской местности проблема с предоставлением жилых помещений менее сложная, чем в городе Минске. В том числе выдаются арендные дома, которые закреплены за предприятиями агропромышленного комплекса. Поэтому, когда молодого человека привлекают для работы в сельскую местность, вопросы, связанные с жильем, жилыми помещениями, на мой взгляд, более решаемые, чем, например, в нашей столице. Если мы говорим о комфортности жилья – тут у каждого свое восприятие.
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