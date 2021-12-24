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Не просто провести урок, но и увлечь наукой. В Минске наградили лучших педагогов за инновации в работе

24 декабря 2021 17:41
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Новости Беларуси. Более 100 столичных педагогов получили гранты Мингорисполкома. Это победители городского конкурса «Опыт и инициатива педагогов – ресурс образования столицы», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Не просто провести урок, но и увлечь наукой. В Минске наградили лучших педагогов за инновации в работе -1

Участникам нужно было представить свои инновационные идеи и опыт работы по актуальным направлениям. Каждая разработка в будущем может повысить качество образования. На церемонии назвали лучших педагогов, которые успешно внедрили свои разработки в учебный процесс. Им вручили свидетельства на грант для реализации образовательных стартапов. 

Не просто провести урок, но и увлечь наукой. В Минске наградили лучших педагогов за инновации в работе -4

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:  
Целые коллективы педагогов различных учреждений образования: и дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, колледжей, у которых не просто есть какое-то желание прийти и отучить детей на уроке, но и вовлечь детей в какую-то научную, творческую деятельность.  

Не просто провести урок, но и увлечь наукой. В Минске наградили лучших педагогов за инновации в работе -7

Ирина Шукелойть, директор средней школы № 173:  
Наш проект называется «173 правила безопасности». Мы создали небольшой такой мини-центр. Проходят обучение не только наши учащиеся, но и законные представители, и учащиеся соседних школ.  

Не просто провести урок, но и увлечь наукой. В Минске наградили лучших педагогов за инновации в работе -10

Конкурс проводится 21-й раз. Он направлен на развитие образовательных инициатив педагогов столицы, поддержку их творческой деятельности.  

# Государственная политика в области образования # общество # Артем Цуран # Ирина Шукелойть # Фотофакт

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