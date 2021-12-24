Не просто провести урок, но и увлечь наукой. В Минске наградили лучших педагогов за инновации в работе

Новости Беларуси. Более 100 столичных педагогов получили гранты Мингорисполкома. Это победители городского конкурса «Опыт и инициатива педагогов – ресурс образования столицы», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Участникам нужно было представить свои инновационные идеи и опыт работы по актуальным направлениям. Каждая разработка в будущем может повысить качество образования. На церемонии назвали лучших педагогов, которые успешно внедрили свои разработки в учебный процесс. Им вручили свидетельства на грант для реализации образовательных стартапов.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Целые коллективы педагогов различных учреждений образования: и дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, колледжей, у которых не просто есть какое-то желание прийти и отучить детей на уроке, но и вовлечь детей в какую-то научную, творческую деятельность.

Ирина Шукелойть, директор средней школы № 173:

Наш проект называется «173 правила безопасности». Мы создали небольшой такой мини-центр. Проходят обучение не только наши учащиеся, но и законные представители, и учащиеся соседних школ.