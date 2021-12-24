Посол Армении: «Мы благодарны за то, как белорусский народ чтит память павших, конкретно Баграмяна»

Новости Беларуси. Одновременно скорбная и радостная дата 24 декабря в истории Городка Витебской области. 78 лет назад районный центр был освобожден от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дань памяти погибшим отдали у мемориального комплекса «Бессмертие», здесь прошел митинг и возложение цветов.

В этом месте захоронены более 5 000 воинов советской армии. Освобожден Городок был 24 декабря 1943-го 1-м Прибалтийским фронтом под командованием дважды Героя Советского Союза маршала Ивана Баграмяна. Это была одна из сложнейших освободительных операций.

Разделить с наследниками Победы чувство гордости приехали близкие и земляки легендарного полководца.

Размик Хумарян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Беларуси:

Мы благодарны за то, как белорусский народ чтит память павших, конкретно Баграмяна. И это особенно актуально сейчас, когда есть темные силы, которые хотят редактировать историю, хотят нивелировать Победу. Ставить на одну доску жертв и палачей.