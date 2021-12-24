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Посол Армении: «Мы благодарны за то, как белорусский народ чтит память павших, конкретно Баграмяна»

24 декабря 2021 17:38
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Новости Беларуси. Одновременно скорбная и радостная дата 24 декабря в истории Городка Витебской области. 78 лет назад районный центр был освобожден от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дань памяти погибшим отдали у мемориального комплекса «Бессмертие», здесь прошел митинг и возложение цветов.  

Посол Армении: «Мы благодарны за то, как белорусский народ чтит память павших, конкретно Баграмяна»-1

Посол Армении: «Мы благодарны за то, как белорусский народ чтит память павших, конкретно Баграмяна»-3

В этом месте захоронены более 5 000 воинов советской армии. Освобожден Городок был 24 декабря 1943-го 1-м Прибалтийским фронтом под командованием дважды Героя Советского Союза маршала Ивана Баграмяна. Это была одна из сложнейших освободительных операций.  

Посол Армении: «Мы благодарны за то, как белорусский народ чтит память павших, конкретно Баграмяна»-6

Разделить с наследниками Победы чувство гордости приехали близкие и земляки легендарного полководца.  

Посол Армении: «Мы благодарны за то, как белорусский народ чтит память павших, конкретно Баграмяна»-9

Размик Хумарян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Беларуси:
Мы благодарны за то, как белорусский народ чтит память павших, конкретно Баграмяна. И это особенно актуально сейчас, когда есть темные силы, которые хотят редактировать историю, хотят нивелировать Победу. Ставить на одну доску жертв и палачей.  

Посол Армении: «Мы благодарны за то, как белорусский народ чтит память павших, конкретно Баграмяна»-12

Жертвами фашизма за время оккупации района стали около 6 000 мирных жителей. Работы по установлению фактов геноцида продолжаются.  

# Великая Отечественная война # общество # Иван Баграмян # Размик Хумарян # Фотофакт

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