Около костёла в Барановичах появился крест в виде объятий. Что это значит?

Новости Беларуси. В 2021 году, как и в прошлом, прихожанам разрешается пропустить праздничное богослужение. Всему виной пандемия. Впрочем, люди приходят и молятся: каждый уверен, что со светлым праздником придет и столь желанные покой и благодать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

На территории одного из городских костелов города Барановичи появился необычный крест в виде объятий. Пандемия резко изменила нашу жизнь и заставила социально дистанцироваться. А ведь Рождество – это время крепких семейных объятий. И если вам одиноко, вы всегда знаете, где найти душевное тепло.

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