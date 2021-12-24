Прямой эфир

Около костёла в Барановичах появился крест в виде объятий. Что это значит?

24 декабря 2021 17:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В 2021 году, как и в прошлом, прихожанам разрешается пропустить праздничное богослужение. Всему виной пандемия. Впрочем, люди приходят и молятся: каждый уверен, что со светлым праздником придет и столь желанные покой и благодать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Около костёла в Барановичах появился крест в виде объятий. Что это значит?-1

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
На территории одного из городских костелов города Барановичи появился необычный крест в виде объятий. Пандемия резко изменила нашу жизнь и заставила социально дистанцироваться. А ведь Рождество это время крепких семейных объятий. И если вам одиноко, вы всегда знаете, где найти душевное тепло.  

Читайте также:

«Мы не можем запретить людям прийти». Стоит ли посещать храмы во время пандемии, рассказывает настоятель прихода

Делиться оплаткой и просить прощения друг у друга. Рассказываем о традициях сочельника у католиков

С корицей, мускатным орехом и даже чёрным жгучим перцем. Белоруска показала, как готовит имбирные пряники

# Католики Беларуси # общество # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы не можем запретить людям прийти». Стоит ли посещать храмы во время пандемии, рассказывает настоятель прихода
24 декабря 2021 17:35

«Мы не можем запретить людям прийти». Стоит ли посещать храмы во время пандемии, рассказывает настоятель прихода

Делиться оплаткой и просить прощения друг у друга. Рассказываем о традициях сочельника у католиков
24 декабря 2021 17:31

Делиться оплаткой и просить прощения друг у друга. Рассказываем о традициях сочельника у католиков

«Это именно то место, где родился Иисус». Посмотрите, какой вертеп своими руками сделала жительница Бреста
24 декабря 2021 17:24

«Это именно то место, где родился Иисус». Посмотрите, какой вертеп своими руками сделала жительница Бреста