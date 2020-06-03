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Что партизанам приходилось оставлять в землянках, и как барану удалось удрать от немца? История брошенного лагеря

03 июня 2020 09:31
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.  

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

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Что партизанам приходилось оставлять в землянках, и как барану удалось удрать от немца? История брошенного лагеря-1

В любой момент партизаны могли лишиться и этого имущества. Зачастую обжитые лагеря приходилось бросать. Каратели, не заставшие людей, собирали их небогатые пожитки.  

Что партизанам приходилось оставлять в землянках, и как барану удалось удрать от немца? История брошенного лагеря-4

Василий Гриневич, ветеран Великой Отечественной войны:  
Приехали извозчики брать партизанские остатки – зерно, мука, всякое там… Приехали и стали немцы ходить по землянкам, открывать землянки. Одну землянку открывают, а там был баран. Партизаны его не убили – где-то у кого-то взяли, у какого-то крестьянина.  

Ну так открыли, а этот баран у двери. Немец об землю полетел. Баран через него – и в лес.  

Что партизанам приходилось оставлять в землянках, и как барану удалось удрать от немца? История брошенного лагеря-7

# Великая Отечественная война # общество # Сергей Верас # Василий Гриневич # Фотофакт

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