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Под весенний сев в Минщине отведено свыше 76 тысяч гектаров. Как готовятся хозяйства?

15 марта 2024 20:16
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Ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры в Минской области посеяны на площади 111 гектаров. А всего клин составляет свыше 76 тысяч. В хозяйстве «АСБ-Агро Кухтичи» сейчас активно идет подготовка почвы, подкормка озимых, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Как только погода позволит, сразу в поле. Подробнее в материале Дарьи Авсюк

Под весенний сев в Минщине отведено свыше 76 тысяч гектаров. Как готовятся хозяйства?-1

Зимний период был насыщенным. Было необходимо провести тщательную диагностику, заменить изношенные детали и выполнить профилактические работы. Это касалось всего машинно-тракторного парка. Теперь вся техника ожидает только выхода в поля.

Под весенний сев в Минщине отведено свыше 76 тысяч гектаров. Как готовятся хозяйства?-4

Дарья Авсюк, корреспондент:
В весенней посевной задействуют два новых агрегата – прицепной опрыскиватель для внесения минеральных удобрений и культиватор для подготовки почвы. Поля они увидят впервые.

Под весенний сев в Минщине отведено свыше 76 тысяч гектаров. Как готовятся хозяйства?-7

Константин Измер, главный инженер сельхозпредприятия «АСБ-Агро Кухтичи»
На посевной будут задействованы четыре энергонасыщенных трактора, три единицы будут у нас на внесение органики, две работают на внесении минеральных удобрений и на севе две единицы.

Подробности в сюжете.

# Посевная кампания # общество # Дарья Авсюк

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