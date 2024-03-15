Под весенний сев в Минщине отведено свыше 76 тысяч гектаров. Как готовятся хозяйства?

Ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры в Минской области посеяны на площади 111 гектаров. А всего клин составляет свыше 76 тысяч. В хозяйстве «АСБ-Агро Кухтичи» сейчас активно идет подготовка почвы, подкормка озимых, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Как только погода позволит, сразу в поле. Подробнее в материале Дарьи Авсюк

Зимний период был насыщенным. Было необходимо провести тщательную диагностику, заменить изношенные детали и выполнить профилактические работы. Это касалось всего машинно-тракторного парка. Теперь вся техника ожидает только выхода в поля.

Дарья Авсюк, корреспондент:

В весенней посевной задействуют два новых агрегата – прицепной опрыскиватель для внесения минеральных удобрений и культиватор для подготовки почвы. Поля они увидят впервые.