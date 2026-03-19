Белорусы взяли серебро в смешанной эстафете на чемпионате России по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На пьедестал поднялась наша сильнейшая четверка. Начала гонку Динара Смольская, передавшая эстафету пятой. По итогам своего этапа Анна Сола смогла поднять квартет на вторую строчку. Никита Лобастов отправил на дистанцию Дмитрия Лазовского четвертым. Финишер не подкачал. На заключительной стойке он отстрелялся быстро и чисто, переместив команду на итоговое второе место. Всего белорусы использовали 12 дополнительных патронов. 20 марта – день отдыха. 21 марта состоятся мужской масс-старт и женская эстафета. На данный момент в нашей копилке два серебра.