«На сегодня ситуация улучшилась». Уборочная кампания глазами Комитета госконтроля

Новости Беларуси. Дисциплина и ответственность во время уборочной кампании должны быть на высочайшем уровне. На это ориентировал глава государства руководителей областей и районов на республиканском селекторном совещании по вопросам уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Факты о ненадлежащей готовности к страде некоторых сельхозорганизаций имеют место. Низкая готовность техники, зерносушилок, приписки, отсутствие кадров. Ситуация под пристальным вниманием правоохранителей и Комитета государственного контроля. В рейд с ревизорами отправился Виктор Пралич.

Самый север страны и сельхозпредприятие с идентичным названием – «Северный». Пока коллеги с юга с каждой минутой увеличивают вес общего каравая, здесь комбайны словно заморожены – неподвижно стоят на мехдворе.

Александр Давыдов, директор сельхозпредприятия «Северный»:

Закупаем запчасти. Сегодня, наверное, поставим точку в том, чтобы на 100 % закрыть потребность. Чтобы к субботе стопроцентно выехать в поле.

Владимир всю свою трудовую жизнь в «Северном». На хлебную ниву – 2022 выйдет в 36-й раз. Комбайнер как никто знает, что страда, что пора ответственная. В 2021 году намолотил больше тысячи тон зерна. Как будет в этом – не загадывает. Но комбайн готовил заранее. Александр Макаренко, комбайнер сельхозпредприятия «Северный»:

Посматривал. Бывает непогода, я домой не еду отдыхать, я его делаю, привезли запчасти. Я знаю по своему опыту: мне даже вот эти компьютеры не надо. Только на зерно посмотрю – уже скажу, что неисправно.

В курсе всех технических неисправностей уже и сотрудники госконтроля. Инспекция сюда наведывается второй раз за неделю. Были выявлены приписки с готовностью техники. От ревизоров этот факт не ускользнул. Сегодня рапортуют честно: из 19 машин две по-прежнему на «реанимации».

Дмитрий Гукало, ведущий государственный инспектор КГК Витебской области:

На сегодня ситуация улучшилась. Один комбайн будет исправен сегодня и завершится ремонт последнего (19-го) к субботе. Эту ситуацию мы еще промониторим. Не раз посетим и это хозяйство в ходе уборочной кампании. Потому что вопрос уборки урожая находится у нас на постоянном контроле, в том числе по недопущению потерь урожая и быстрых темпов уборочных работ. Географическое расположение здесь пока играет на руку. Приступить к массовой уборке в Городокском районе планируют в 10-х числах августа. А потому на решение проблемных вопросов время есть.

Виктор Пралич, корреспондент:

В 2021 году аграриям предприятия «Северный» предстоит убрать почти 9 тысяч гектаров зерновых и крестоцветных. Специалисты подсчитали, что нагрузка на один комбайн составит 500 гектаров, тогда как по области эта цифра почти в два раза меньше. Судя по всему, уборочная кампания будет затяжной.

Таким сценарием местных аграриев не удивить. На произвол судьбы самый северный край страны не брошен. Плечо уже подставляет и Министерство обороны. Сразу несколько грузовиков будут задействованы на транспортировке нового урожая.