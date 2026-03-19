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«Металлург» и «Шахтер» добыли вторые победы в четвертьфинальных матчах Кубка Президента

19 марта 2026 11:29
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«Металлург» и «Шахтер» добыли вторые победы в четвертьфинальных матчах Кубка Президента, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Клуб из Жлобина дважды отыгрывался в поединке с «Витебском». А когда сам ушел вперед, соперник ответить не смог. Александр Шевченко вывел команду вперед, а после Виктор Бовбель установил итоговый результат – 4:2. В другой встрече солигорская команда смогла совершить камбэк со счета 1:3. Владислав Буйко подарил надежду на спасение, Кирилл Цулыгин сравнял цифры, а довел дело до конца Арсений Чухраев – 4:3. Теперь в обеих дуэлях счет – 2:1

# Хоккей Беларуси

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