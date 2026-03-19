Алексей Протас и Илья Соловьев отметились результативной игрой в НХЛ

Алексей Протас и Илья Соловьев отметились результативной игрой в лучшей хоккейной лиге мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский нападающий «Вашингтона» забросил третью шайбу в пустые ворота, чем помог команде увереннее победить «Оттаву». Итоговый счет –4:1. Соотечественник совершил пять выстрелов в створ, допустил одну потерю и заработал показатель полезности «+1». Айс-тайм – чуть больше 19,5 минут. В параллельной встрече «Питтсбург» уступил «Каролине» – 5:6. Победной могла стать пятая шайба «пингвинов», на которую ассистировал Илья Соловьев. Он провел на льду более 12,5 минут, за это время применив один силовой прием и завершив встречу с нулем в графе полезности.