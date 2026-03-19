В Брестской областной клинической больнице прошел Единый день информирования
Развитие территорий и рост благосостояния людей. Эти темы в центре внимания коллективов страны. В Беларуси проходит Единый день информирования. Так, с брестскими медиками встречу провел министр здравоохранения Александр Ходжаев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одной из основных тем стало качество медицинских услуг в регионах. В стране созданы все условия для доступа к квалифицированной помощи. Активно развивается сеть межрайонных центров, где диагностика и лечение проводятся на высоком уровне. Параллельно ведется масштабное строительство и обновление инфраструктуры. В планах на текущую пятилетку – возвести более 80 новых объектов здравоохранения.
Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
Важно, чтобы мы осознавали, понимали и брали ответственность за то, что мы сейчас будем строить, для кого мы будем это строить и какой результат мы ждем. Важно, чтобы от каждого строящегося нового объекта, мы получали более качественную медицинскую помощь. Люди были удовлетворены и качество их здоровья улучшалось.
Обновляется медицинская инфраструктура и в Брестском регионе. Один из ключевых объектов – новый хирургический корпус областной клинической больницы. Его строительство выходит на финишную прямую.
Вячеслав Гавриленко, заместитель главного врача Брестской областной клинической больницы:
Мы приближаемся к сдаче семиэтажного корпуса и очень надеемся, что в этом году он будет сдан. В следующем году – четырехэтажный корпус. Хотим новый год встретить в обновленных стенах. Очень на это надеемся.
Благодаря новому корпусу качество и доступность медицинской помощи для жителей региона станут еще выше. Новые площади позволят расширить операционный блок и реанимационные отделения, что значительно увеличит количество проводимых высокотехнологичных операций.