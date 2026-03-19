В Брестской областной клинической больнице прошел Единый день информирования

Развитие территорий и рост благосостояния людей. Эти темы в центре внимания коллективов страны. В Беларуси проходит Единый день информирования. Так, с брестскими медиками встречу провел министр здравоохранения Александр Ходжаев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одной из основных тем стало качество медицинских услуг в регионах. В стране созданы все условия для доступа к квалифицированной помощи. Активно развивается сеть межрайонных центров, где диагностика и лечение проводятся на высоком уровне. Параллельно ведется масштабное строительство и обновление инфраструктуры. В планах на текущую пятилетку – возвести более 80 новых объектов здравоохранения.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

Важно, чтобы мы осознавали, понимали и брали ответственность за то, что мы сейчас будем строить, для кого мы будем это строить и какой результат мы ждем. Важно, чтобы от каждого строящегося нового объекта, мы получали более качественную медицинскую помощь. Люди были удовлетворены и качество их здоровья улучшалось.

Обновляется медицинская инфраструктура и в Брестском регионе. Один из ключевых объектов – новый хирургический корпус областной клинической больницы. Его строительство выходит на финишную прямую.