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Эмиграция как приговор. Как теперь живётся уехавшим из Беларуси беглым?

28 июля 2022 15:38
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Новости Беларуси. Авторское мнение на СТВ. Андрей Муковозчик проанализировал, какие черты объединяют так называемых мигрантов. Рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что у нас, то и у соседей. И наоборот – читайте здесь.

Эмиграция как приговор. Как теперь живётся уехавшим из Беларуси беглым?-1

Рубрику «Накипело» смотрите в видеоматериале.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Фотофакт

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