Эмиграция как приговор. Как теперь живётся уехавшим из Беларуси беглым?

Новости Беларуси. Авторское мнение на СТВ. Андрей Муковозчик проанализировал, какие черты объединяют так называемых мигрантов. Рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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