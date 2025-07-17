«Без прикрас только. Какие чувствуете недостатки?» Лукашенко принял с докладом главу ФПБ

Профсоюзы должны быть базой для поддержания стабильности в стране. Об этом заявил Президент Беларуси 17 июля, принимая с докладом главу ФПБ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Сенько рассказал о роли организации в уборочной кампании, о международной деятельности, но прежде глава государства попросил подробнее остановится на положении дел внутри федерации. Эта крупнейшая организация страны объединяет 17 отраслевых профсоюзов и около четырех миллионов человек. Государство заинтересовано в ее эффективной работе. Юрий Сенько во главе Федерации профсоюзов Беларуси чуть больше года и за это время составил свое мнение и план дальнейшего развития ФПБ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень хотел бы, чтобы профсоюзы наши были мощной организацией. Они и сейчас являются, наверное, самой мощной партийной организацией и котируются в своем организационном плане выше любой партии, которая у нас существует. Вы, наверное, заметили, что я всегда не обхожу вниманием профсоюзы, если речь идет даже об общественно-политической ситуации в нашей стране, потому что вы заземлены должны быть, так оно и есть в основном (местами не очень), на трудовые коллективы, на людей. Поэтому я всегда поддерживаю профсоюзы, спасибо вам и нашим профсоюзам за то, что они активно участвовали в предвыборной кампании и оказали в этом плане большую помощь всем тем, кто занимался выборами, в том числе и мне. Поэтому вот без прикрас только. Какие вы чувствуете недостатки? И все-таки, Юрий Алексеевич, ты же человек со стороны, можно сказать. И я это учитывал и поддерживал тебя, когда ты все-таки согласился выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание председателя, понимая, что свежий человек придет, как у нас говорят в народе, незамыленным взглядом посмотрит на ситуацию в профсоюзе. Но я очень рассчитываю, что профсоюзы у нас будут организованной мощной базой для того, чтобы поддерживать стабильность в нашем обществе.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Хотел бы поблагодарить вас за то, что 30 лет назад и два дня, 15 июля 1995 года, состоялось 30-летие действия указа о социальном партнерстве в нашей стране. Указ этот дал очень хороший толчок, когда правительство, профсоюзы и наниматели должны садиться за стол переговоров и за столом переговоров решать все вопросы, которые касаются человека. Александр Лукашенко:

А действует эта схема? Юрий Сенько:

Абсолютно хорошо действует. Мы, профсоюзы, убежден, что и правительство, и наниматели благодарны за то, что мы сегодня именно за столом переговоров решаем все эти вопросы. И они, конечно, решаются конструктивно, с учетом всех нюансов, которые должны решаться и предприятиями, это нормальная работа предприятия, безостановочная, безубыточная, так и для работника, стимулирующая все нюансы, которые связаны с желанием его трудиться, работать, сохранять себя для этого рабочего места.