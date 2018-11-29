В конкурсе Ани Лорак на лучший кавер победила 18-летняя белоруска

Новости Беларуси. Девушка из Барановичей по имени Яна Ширко обошла множество конкуренток и стала победительницей конкурса, который провела Ани Лорак. Теперь о белоруске узнали полмиллиона пользователей соцсетей, ведь именно столько раз был просмотрен её кавер на песню «Сон», который Лорак опубликовала на своей странице в Instagram вместе с поздравлением.

Фото: instagram.com/anilorak

28 октября украинская певица объявила о состязании, победитель которого получит путешествие на двоих в Мексику. Артистка рассказала условия конкурса, пожелала удачи и сообщила, что сама выберет лучший кавер и лично вручит его исполнителю приз. Спустя месяц была названа победительница – 18-летняя Яна. Белоруска решилась поучаствовать всего за пару дней до окончания конкурса, но стала лучшей.

Фото: instagram.com/panasong_ka

Кстати, жительница Барановичей не так проста, как может показаться на первый взгляд. Девушка уже успела стать лауреатом 1 степени в международном конкурсе «Хрустальный василёк» и занять 1 место в республиканском конкурсе «Беларуския таленты». «Хочу выразить огромную благодарность Ани Лорак за предоставленную возможность. Я до сих пор не могу поверить в происходящее, эмоции переполняют, огромнейшее вам спасибо. Вот оно счастье!!!», – порадовалась Ширко.

Фото: instagram.com/panasong_ka

Подписчики украинской артистки разделились на два лагеря: одни похвалили исполнение Яны, а другие негодовали. «Победитель спела как Лорак. Обычно звезды не любят, когда их копируют», «Похожа на Каролину! Молодец, хорошо поёт», «Я, например, даже не пыталась участвовать. Но, в самом деле, были исполнения намного лучше, чем у победителя»,

Фото: instagram.com/panasong_ka

«Рассмешили комментарии очень. Все, кто недовольны выбором победителя, – это и есть участники конкурса. Зашла к каждому: ну, думаю, сейчас увижу шедевр шедевральный, а там – ужас ужасом. Не, ну, правда, это очень смешно», «Победитель даже похожа на Ани Лорак». Через несколько дней после объявления результатов конкурса, точнее, сегодня, Лорак презентовала клип на свою песню. За 3 часа ролик посмотрели более 30 тысяч раз, а также под ним появилось больше 300 комментариев.

Фото: instagram.com/anilorak