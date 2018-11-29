В конкурсе Ани Лорак на лучший кавер победила 18-летняя белоруска
Новости Беларуси. Девушка из Барановичей по имени Яна Ширко обошла множество конкуренток и стала победительницей конкурса, который провела Ани Лорак.
Теперь о белоруске узнали полмиллиона пользователей соцсетей, ведь именно столько раз был просмотрен её кавер на песню «Сон», который Лорак опубликовала на своей странице в Instagram вместе с поздравлением.
Фото: instagram.com/anilorak
28 октября украинская певица объявила о состязании, победитель которого получит путешествие на двоих в Мексику. Артистка рассказала условия конкурса, пожелала удачи и сообщила, что сама выберет лучший кавер и лично вручит его исполнителю приз.
Спустя месяц была названа победительница – 18-летняя Яна. Белоруска решилась поучаствовать всего за пару дней до окончания конкурса, но стала лучшей.
Фото: instagram.com/panasong_ka
Кстати, жительница Барановичей не так проста, как может показаться на первый взгляд. Девушка уже успела стать лауреатом 1 степени в международном конкурсе «Хрустальный василёк» и занять 1 место в республиканском конкурсе «Беларуския таленты».
«Хочу выразить огромную благодарность Ани Лорак за предоставленную возможность. Я до сих пор не могу поверить в происходящее, эмоции переполняют, огромнейшее вам спасибо. Вот оно счастье!!!», – порадовалась Ширко.
Фото: instagram.com/panasong_ka
Подписчики украинской артистки разделились на два лагеря: одни похвалили исполнение Яны, а другие негодовали.
«Победитель спела как Лорак. Обычно звезды не любят, когда их копируют»,
«Похожа на Каролину! Молодец, хорошо поёт»,
«Я, например, даже не пыталась участвовать. Но, в самом деле, были исполнения намного лучше, чем у победителя»,
Фото: instagram.com/panasong_ka
«Рассмешили комментарии очень. Все, кто недовольны выбором победителя, – это и есть участники конкурса. Зашла к каждому: ну, думаю, сейчас увижу шедевр шедевральный, а там – ужас ужасом. Не, ну, правда, это очень смешно»,
«Победитель даже похожа на Ани Лорак».
Через несколько дней после объявления результатов конкурса, точнее, сегодня, Лорак презентовала клип на свою песню. За 3 часа ролик посмотрели более 30 тысяч раз, а также под ним появилось больше 300 комментариев.
Фото: instagram.com/anilorak
Певица поблагодарила команду за создание этого клипа. Ани назвала каждого, указав род его деятельности.
Осенью 2018 года новый клип презентовала Алёна Ланская.
К настоящему моменту его посмотрели более 130 тысяч раз – подробнее здесь.