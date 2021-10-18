Полжизни прожил в США, а свою любовь встретил в Гродно. Известный архитектор и дизайнер об искусстве и жизни в Беларуси

Новости Беларуси. Из Нью-Йорка с любовью. Он создавал архитектурный дизайн круизного лайнера, проектировал морские интерьеры, строил небоскребы и отели в США, а потом приехал в Беларусь и буквально влюбился в нашу страну. Сегодня архитектор с турецкими корнями Илькер Коджахан живет в Гродно. В столицу художник заглянул, чтобы провести мастер-классы и представить свои работы в области архитектурного концептуального дизайна, интерьера и экстерьера, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Илькер Коджахан, архитектор, дизайнер (США):

Я не хочу критиковать архитекторов, но многие не знают, как здание будет выглядеть в итоге. Здание выглядит как человек: у вас есть туфли, брюки, рубашка и красивое лицо. Илькер Коджахан:

20 лет я проживал в Америке, работая дизайнером-архитектором: 10 лет в Вашингтоне и 20 в Нью-Йорке. Когда я жил в Вашингтоне, мне хотелось больше искусства, дизайна, креатива, больше концептуальных возможностей, и я отправился в Нью-Йорк.

Выставка так и называется – «Hand drawings. Архитектура из Нью-Йорка в Минске». Этот город настолько вдохновил нашего героя, что он спроектировал не один архитектурный шедевр. Илькер Коджахан:

Это здание концептуальное. Здесь течет река, это Манхэттен. Здесь прогуливаются люди. Это офис, ресторан и ритэйлер. Я работал не только в качестве архитектора, но и создавал интерьеры. Это лобби в резиденции, это концептуальная архитектура, это офис в Манхэттене, который был на Карибах, в Майами.

Работая в крупной компании вместе с двумя сотнями других архитекторов, он единственный создавал эскизы от руки. Так у Илькера появился свой почерк и стиль, который знают во всем мире. А сегодня архитектор с удовольствием преподает концептуальный дизайн всем желающим. Илькер Коджахан:

Я не хочу студентов учить, я хочу передать им мой опыт, поделиться с ними. Я жду свою выставку, мастер-классы, куда мои ученики смогут прийти, и я покажу им, как создавать правильный дизайн. Вы спросите: «Илькер, а вы сами правильный дизайнер или нет?» Если бы ответ был отрицательным, то поверьте – такие крупные компании в Вашингтоне или Нью-Йорке не дали бы мне возможность стать концептуальным дизайнером.

Большая часть проектов, представленных в экспозиции, реализована в крупнейших американских мегаполисах. Но есть тут идеи и для Беларуси. И все это благодаря чувствам.

Илькер Коджахан:

В 2018 году я приехал в Гродно по приглашению моих друзей и встретил мою жену Ирину. Я полюбил ее, мы поженились. И я сейчас живу в Гродно, в Беларуси. Прежде всего, я счастлив в Беларуси. Не только в Минске, в Старом городе. Два года назад вместе с женой я стал изучать каждый город, каждую деревеньку. Какая тут жизнь? Я увидел красивую сельскохозяйственную страну, чистую. Мы начали с Гродно и направились на север, в Браслав. Мы увидели красивый район озер. Потом поехали в Витебск, Могилев, Гомель, Пинск, Мозырь, Брест, Барановичи, Бобруйск, Лида. Я знаю Беларусь всю. Основная задумка архитектора – сделать микс европейской и американской культур. Наша столица – идеальное место для смелых экспериментов, считает наш герой. Но главная его цель – создавать эргономичные пространства.