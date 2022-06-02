«Молюсь за родных и близких». Белорусы пришли в церкви на праздник Вознесения

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Вознесение Господне. Один из главных христианских праздников всегда приходится на 40-йдень после Пасхи, об этом сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Этот праздник был установлен еще в апостольские времена и связан с евангельскими событиями, последовавшими за Воскресением Христа. Речь о явлении Сына Божия своим ученикам. Когда Спаситель благословил апостолов и провозгласил, что отныне они будут проповедовать христианство. После чего Иисус вознесся на небо. В праздник Вознесения важно посетить храм, сегодня в церквях служат особенные панихиды: церковная служба почти точно повторяет пасхальную. Считается, что в этот день Господь слышит все просьбы.

Илья Гомзек: Молюсь за родных и близких, чтобы все были живы, здоровы, чтобы скорее наступил мир на нашей православной славянской земле.

Ольга Чудина:

Это праздник для всех православных. Это святой день, где люди преображаются с верой, надеждой любовью в прекрасное будущее творить заветы Божьи. Нам потомки оставили большое наследие, чтобы мы не забывали свою культуру, красоту Божью. Сколько мы страдали и всегда ценили и помнили заветы наших предков, святых православных и делали этот мир лучше, несмотря ни на какие препятствия. Потому что правда и красота Божья в наших руках.

Вознесение Господне – символ завершения пасхального цикла, во время которого небесные врата открыты для всех.