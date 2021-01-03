Производят умные приборы учёта воды и газа. Чем занимаются на инновационном предприятии в Гомеле?

Новости Беларуси. Понять возможности связки технопарк – производство можно на этом предприятии. Новый завод компании «МИРТЕК» cреди потенциальных участников инновационного развития. Он вырос всего за 9 месяцев. Запустили в августе 2020-го, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.





Павел Верхов, генеральный директор предприятия «МИРТЕК-Инжиниринг»:

Это одно из самых современных предприятий в Республике Беларусь. На таких машинах сегодня паяют айфоны, но у нас сегодня появились уже более современные установки.





Здесь производят умные приборы учета электроэнергии, воды и газа. Они способны не только учитывать различные тарифы, но и автоматически отправлять показания обслуживающим организациям.

Павел Верхов:

Наше предприятие пошло по пути инновационных разработок. По заданию ЖКХ мы разработали такой прибор. Сегодня он уже представлен в системе ЖКХ. Он уникален. Таких разработок в Беларуси больше нет. Мы имеем возможность передавать данные от абонента к водоснабжающей организации стоимостью в районе 60 копеек в месяц.

Это сегодня очень дешево и информативно, потому что показания счетчика воды без дополнительной инфраструктуры передать было очень тяжело. Мы думаем, что за этим будущее. Даже не думаем – мы уверены в этом.