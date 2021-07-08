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Храм, пешеходный мост и транспортная развязка. Что ещё появится в минских Брилевичах и Малиновке?

08 июля 2021 13:14
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Новости Беларуси. Еще два парка появятся в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Храм, пешеходный мост и транспортная развязка. Что ещё появится в минских Брилевичах и Малиновке?-1

Мингорисполком утвердил градостроительный проект ландшафтно-рекреационной зоны в границах проспекта Дзержинского, улиц Каролинской, Ежи Гедройца.

Храм, пешеходный мост и транспортная развязка. Что ещё появится в минских Брилевичах и Малиновке?-4

Согласно проекту, территорию собираются реконструировать и благоустроить. В парках хотят построить площадки для игр, отдыха и спорта, поставить беседки и навесы, а также организовать пешеходные и велосипедные дорожки. В проекте также строительство пешеходного моста со стороны улицы Гедройца, чтобы жители могли свободно перемещаться между жилыми кварталами.

Храм, пешеходный мост и транспортная развязка. Что ещё появится в минских Брилевичах и Малиновке?-7

Там же возведут храмовый комплекс преподобного Сергия Радонежского. Проект также предусматривает продление улицы Чюрлениса до улицы Корженевского, строительство транспортной развязки над железнодорожными путями. До улицы Яна Чечота продлят и троллейбусную линию.

# Парки Минска # общество # Фотофакт

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