Храм, пешеходный мост и транспортная развязка. Что ещё появится в минских Брилевичах и Малиновке?

Новости Беларуси. Еще два парка появятся в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Согласно проекту, территорию собираются реконструировать и благоустроить. В парках хотят построить площадки для игр, отдыха и спорта, поставить беседки и навесы, а также организовать пешеходные и велосипедные дорожки. В проекте также строительство пешеходного моста со стороны улицы Гедройца, чтобы жители могли свободно перемещаться между жилыми кварталами.