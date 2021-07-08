Храм, пешеходный мост и транспортная развязка. Что ещё появится в минских Брилевичах и Малиновке?

Новости Беларуси. Еще два парка появятся в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Еще два парка появятся в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Мингорисполком утвердил градостроительный проект ландшафтно-рекреационной зоны в границах проспекта Дзержинского, улиц Каролинской, Ежи Гедройца.
Согласно проекту, территорию собираются реконструировать и благоустроить. В парках хотят построить площадки для игр, отдыха и спорта, поставить беседки и навесы, а также организовать пешеходные и велосипедные дорожки. В проекте также строительство пешеходного моста со стороны улицы Гедройца, чтобы жители могли свободно перемещаться между жилыми кварталами.
Там же возведут храмовый комплекс преподобного Сергия Радонежского. Проект также предусматривает продление улицы Чюрлениса до улицы Корженевского, строительство транспортной развязки над железнодорожными путями. До улицы Яна Чечота продлят и троллейбусную линию.