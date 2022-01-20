«Не очень были довольны коллеги». Что делать, если не с кем оставить ребёнка?

Новости Беларуси. Детский сад закрыт на карантин, в школе начались каникулы, а в дневной лагерь записаться не успели. Не с кем оставить ребенка или он сам хочет посмотреть, где работают мама и папа. О том, стоит ли брать детей с собой на работу, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Светлана, вам удается договариваться со своими детьми, когда вы их берете на работу?

Светлана Крышнева, мама двух детей:

Нет. Наталья Надольская:

Как вы это начали практиковать и какие выводы? Вы пришли сегодня с дочкой, расскажите. Светлана Крышнева:

Вот для нее это сегодня работа. Потому что она ходит в театральную студию, и для нее это действительно какой-то рабочий процесс. Поэтому, впитывай. Все-таки когда-то приходится выступать, на сцене они тоже выступают. Для меня это был стресс. Один ребенок, тянешь второго. Я не знаю, как мамы там с тремя справляются. На работу я вышла, первый раз после декрета взяла ребенка. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

А где вы работаете, Светлана?

Светлана Крышнева:

Я работаю в продажах, в маркетинге. Люди, которые занимаются продажами на телефонах. Часто они более активны, у меня получалось совмещать удаленно. С этой работой не получилось, конечно, которая первая. Первому ребенку было 5, второму – 3, у них разница 2,5 года. Алеся Лакина:

Светлана, должна быть тишина, насколько я знаю. Вы отвечаете на звонки как? Светлана Крышнева:

Я их уже взяла в отчетный период. У меня был тяжелый период, когда болела ветрянкой одна, потом – вторая. Поскольку у меня «1С» не был домой перенесен – как сейчас у меня на работе – то первый раз это было очень проблематично. Потому что я только въезжала: такой процесс, как работать онлайн. А первое время я их просто взяла с собой на работу. Я не договаривалась, я просто взяла с собой рюкзачки канцелярских товаров. Они там все резали, клеили. Но все равно одна взяла и отрезала половину косички себе в три года. Я делала прически – помню, перед Новым годом – она себе половину косички. Смотрю, косички валяются, волосы. Алеся Лакина:

Она решила, что не хочет работать, как мама, а хочет быть парикмахером. Светлана Крышнева:

У них больше был игровой такой момент, потому что я работала с конфетами. Подарки, игрушки стояли, рюкзачки, конфеты лежали. Для них это было – там возьму, там поиграю.

Алеся Лакина:

Но для вас это не было стрессовой ситуацией какой-то? Светлана Крышнева:

Для меня это было стрессовая ситуация, потому что это первый раз был выход именно на работу. Там не очень были довольны коллеги, то есть те, которые занимали какие-то должности, ответственность несли. Естественно, я хотела как-то быстрее, быстрее… Алеся Лакина:

Они вам высказывали как-то или просто косо смотрели? Светлана Крышнева:

Да, это было, чувствовалось. То есть, когда я пришла – уже напряжение. Я сказала, что быстренько уйду. Там надо было просто доделать отчеты, дозвонить. Какие-то такие моменты, когда уже надо отстреляться. Мои дети, конечно, там очень не соответствовали этой атмосфере. Наталья Надольская:

Светлана, смотрите, каждая мама, которая приводит или собирается взять с собой ребенка на работу, надеется на лучшее. Она думает, что ребенок будет тихонечко сидеть в уголочке, разукрашивать. Как быстро приходит осознание действительности, реальности, что ребенок на работе – это неспокойный ребенок?