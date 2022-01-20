«Не очень были довольны коллеги». Что делать, если не с кем оставить ребёнка?
Новости Беларуси. Детский сад закрыт на карантин, в школе начались каникулы, а в дневной лагерь записаться не успели. Не с кем оставить ребенка или он сам хочет посмотреть, где работают мама и папа. О том, стоит ли брать детей с собой на работу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Светлана, вам удается договариваться со своими детьми, когда вы их берете на работу?
Светлана Крышнева, мама двух детей:
Нет.
Наталья Надольская:
Как вы это начали практиковать и какие выводы? Вы пришли сегодня с дочкой, расскажите.
Светлана Крышнева:
Вот для нее это сегодня работа. Потому что она ходит в театральную студию, и для нее это действительно какой-то рабочий процесс. Поэтому, впитывай. Все-таки когда-то приходится выступать, на сцене они тоже выступают.
Для меня это был стресс. Один ребенок, тянешь второго. Я не знаю, как мамы там с тремя справляются. На работу я вышла, первый раз после декрета взяла ребенка.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
А где вы работаете, Светлана?
Светлана Крышнева:
Я работаю в продажах, в маркетинге. Люди, которые занимаются продажами на телефонах. Часто они более активны, у меня получалось совмещать удаленно. С этой работой не получилось, конечно, которая первая. Первому ребенку было 5, второму – 3, у них разница 2,5 года.
Алеся Лакина:
Светлана, должна быть тишина, насколько я знаю. Вы отвечаете на звонки как?
Светлана Крышнева:
Я их уже взяла в отчетный период. У меня был тяжелый период, когда болела ветрянкой одна, потом – вторая. Поскольку у меня «1С» не был домой перенесен – как сейчас у меня на работе – то первый раз это было очень проблематично. Потому что я только въезжала: такой процесс, как работать онлайн. А первое время я их просто взяла с собой на работу. Я не договаривалась, я просто взяла с собой рюкзачки канцелярских товаров. Они там все резали, клеили. Но все равно одна взяла и отрезала половину косички себе в три года. Я делала прически – помню, перед Новым годом – она себе половину косички. Смотрю, косички валяются, волосы.
Алеся Лакина:
Она решила, что не хочет работать, как мама, а хочет быть парикмахером.
Светлана Крышнева:
У них больше был игровой такой момент, потому что я работала с конфетами. Подарки, игрушки стояли, рюкзачки, конфеты лежали. Для них это было – там возьму, там поиграю.
Алеся Лакина:
Но для вас это не было стрессовой ситуацией какой-то?
Светлана Крышнева:
Для меня это было стрессовая ситуация, потому что это первый раз был выход именно на работу. Там не очень были довольны коллеги, то есть те, которые занимали какие-то должности, ответственность несли. Естественно, я хотела как-то быстрее, быстрее…
Алеся Лакина:
Они вам высказывали как-то или просто косо смотрели?
Светлана Крышнева:
Да, это было, чувствовалось. То есть, когда я пришла – уже напряжение. Я сказала, что быстренько уйду. Там надо было просто доделать отчеты, дозвонить. Какие-то такие моменты, когда уже надо отстреляться. Мои дети, конечно, там очень не соответствовали этой атмосфере.
Наталья Надольская:
Светлана, смотрите, каждая мама, которая приводит или собирается взять с собой ребенка на работу, надеется на лучшее. Она думает, что ребенок будет тихонечко сидеть в уголочке, разукрашивать. Как быстро приходит осознание действительности, реальности, что ребенок на работе – это неспокойный ребенок?
Светлана Крышнева:
Знаете, я поняла одно – все еще зависит от того, как воспринимает руководство или кто-то рядом стоящий возле руководства, ребенка, который пришел. Вот вторая работа у меня была – в принципе, те же продажи, может быть, тот же проект с конфетами. Но руководитель прямо в нее влюбился. Я ее тоже возила. Причем возили далеко, потому что нельзя было оставить мне ребенка. И он настолько дал ей уверенности. Прямо там ее в охапку поднимал, какие-то подарки ей давал – у него самого дочка Саша – и он ее: «Саша!» Она так расцвела, ходила там героем. «Вот тебе конфеты, посчитай, сколько надо, положи, распредели». И она себя чувствовала там уверенно. Когда у нас было совещание, мы выходили, она сидела спокойно, рисовала, даже без телефона. Девочки, которые в этой комнате сидели, ее воспринимали. У них дети, они все понимают прекрасно, так же периодически приводили на совещания детей. То есть это было комфортно. По большей степени, как воспринимает, действительно, руководство. Ты идешь и напрягаешься, потому что тебе надо обсудить какие-то важные дела, ты с ними выходишь дальше за порог этой работы, должен понимать, запомнишь эти дела, не запомнишь.
Алеся Лакина:
И чувствуешь себя виноватым в этот момент?
Светлана Крышнева:
И ты понимаешь, что дети действительно тут мешают. Но, если они четко чувствуют себя комфортно, ты тоже чувствуешь себя комфортно.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Давайте спросим как раз. Сашенька, а тебе нравится с мамой ходить на работу и какие у тебя были впечатления, когда ты первый раз пошла?
Александра Крышнева:
Я боялась.
Ольга Шерснева:
А что тебе там понравилось?
Александра Крышнева:
Все, что можно было.
Ольга Шерснева:
А что можно было?
Алеся Лакина:
Да ничего нельзя на работе.
Светлана Крышнева:
Ей дали мешок и она ходила, собирала. Ей сказали: «Собирай себе». Все, что лежит, можно было брать. Она ходила, собирала эти конфетки себе – вот это ей понравилось. И, наверное, руководитель, она так его тепло вспоминала потому что.
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