Россия и Украина передали друг другу ещё одну группу военнопленных

Москва и Киев передали друг другу еще одну группу военнопленных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В соответствии с достигнутыми в Стамбуле 2 июня российско-украинскими договоренностями – это уже третий этап нового обмена.

В этот раз домой уехали тяжелораненые и тяжелобольные солдаты. О количестве по-прежнему не сообщается. Отмечается, что сейчас российские солдаты находятся на территории Беларуси, им оказывается необходимая медицинская помощь. Напомним, что на этой неделе состоялось уже два этапа обмена военнопленными. В первый и второй раз на Родину отправили солдат до 25 лет, а также часть тяжелораненых.