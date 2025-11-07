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Лукашенко о Дне Октябрьской революции: «Не нужно забыть то, что было»

07 ноября 2025 16:55
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Сегодня, 7 ноября, глава государства посетил Житковичи. Здесь Президенту доложили о социально-экономическом развитии и в целом Гомельской области, и Житковичского района в частности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко оценил развитие Гомельской области и работу руководства региона.

Лукашенко о Дне Октябрьской революции: «Не нужно забыть то, что было»-2

Это белорусский путь: не отрицать ничего из прошлого, брать из него лучшее. На примере праздника, все же сегодня 7 Ноября, красный день календаря, мы отмечаем на государственном уровне, единственные на постсоветском пространстве, в том числе чтобы больше не повторять революции.

Лукашенко о Дне Октябрьской революции: «Не нужно забыть то, что было»-4

Александр Лукашенко:
Есть люди, которые к этому празднику хорошо относятся. Ну и пусть будет у них этот праздник. Мы будем помнить, что был такой праздник. Не надо забывать то, что было. Не надо ранить людей, которые сегодня на пенсии и уходят из этой жизни. Пусть они знают, что мы достойные продолжатели их дел. Что плохого, что он к этому празднику сделал хороший двигатель, на основании его комплектующих? Что плохого, что мы мост поторопились, сдали? Если бы не поехали туда вчера, Иван Иванович ковырялся бы до весны, благоустраивал. А так подстегнули, сделали. И по всей стране так. Поэтому с праздником вас. Здоровья, счастья. Остальное, как Алена и Илона, купим.

# Александр Лукашенко # Рабочая поездка Президента # Праздники

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