Лукашенко о Дне Октябрьской революции: «Не нужно забыть то, что было»

Это белорусский путь: не отрицать ничего из прошлого, брать из него лучшее. На примере праздника, все же сегодня 7 Ноября, красный день календаря, мы отмечаем на государственном уровне, единственные на постсоветском пространстве, в том числе чтобы больше не повторять революции.

Александр Лукашенко:

Есть люди, которые к этому празднику хорошо относятся. Ну и пусть будет у них этот праздник. Мы будем помнить, что был такой праздник. Не надо забывать то, что было. Не надо ранить людей, которые сегодня на пенсии и уходят из этой жизни. Пусть они знают, что мы достойные продолжатели их дел. Что плохого, что он к этому празднику сделал хороший двигатель, на основании его комплектующих? Что плохого, что мы мост поторопились, сдали? Если бы не поехали туда вчера, Иван Иванович ковырялся бы до весны, благоустраивал. А так подстегнули, сделали. И по всей стране так. Поэтому с праздником вас. Здоровья, счастья. Остальное, как Алена и Илона, купим.